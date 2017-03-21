Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на Черном море
Роспотребнадзор начал борьбу с комарами, обитающими в районе Черноморского побережья. В ведомстве поясняют, что завозов вируса Зика в Россию уже давно не регистрировалось; мероприятия проводятся в профилактических целях.
Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой. Большинство людей переносит ее без особых проблем. В зоне риска — беременные женщины: вирус Зика вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
Переносчиками инфекции являются комары нескольких видов. К настоящему времени число лабораторно подтвержденных случаев завоза вируса Зика в Россию достигло 18. Однако в зонах с субтропическим климатом обитают комары, которые могут быть опасны как для местных жителей, так и для множества туристов. Мероприятия по борьбе с переносчиками вируса будут продолжаться до ноября, то есть до конца сезона.
Узнайте, как можно обезопасить себя от заражения вирусом Зика.