  • Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на Черном море
    Aedes aegypti Фото: Muhammad Mahdi Karim/Wikipedia
  • Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на Черном море
    Aedes albopictus Фото: James Gathany/CDC
  • Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на Черном море
    Вирус Зика Фото: Wikipedia
Наука

Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на Черном море

Вирус Зика продолжает активно распространяться по планете. В преддверии летнего сезона на Черноморском побережье России начинается борьба с комарами-переносчиками опасного заболевания.
Анастасия Баринова
21 марта 2017 в 13:59
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Роспотребнадзор начал борьбу с комарами, обитающими в районе Черноморского побережья. В ведомстве поясняют, что завозов вируса Зика в Россию уже давно не регистрировалось; мероприятия проводятся в профилактических целях.

  • Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на Черном море
    Распространение вируса Зика по планете / 2017 Фото: cdc.gov

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой. Большинство людей переносит ее без особых проблем. В зоне риска — беременные женщины: вирус Зика вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

Переносчиками инфекции являются комары нескольких видов. К настоящему времени число лабораторно подтвержденных случаев завоза вируса Зика в Россию достигло 18. Однако в зонах с субтропическим климатом обитают комары, которые могут быть опасны как для местных жителей, так и для множества туристов. Мероприятия по борьбе с переносчиками вируса будут продолжаться до ноября, то есть до конца сезона.

Узнайте, как можно обезопасить себя от заражения вирусом Зика.

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