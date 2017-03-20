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  • Цимане: люди с самыми здоровыми сердцами
    Фото: KerMaraK TV/YouTube
  • Цимане: люди с самыми здоровыми сердцами
    Фото: KerMaraK TV/YouTube
  • Цимане: люди с самыми здоровыми сердцами
    Фото: KerMaraK TV/YouTube
  • Цимане: люди с самыми здоровыми сердцами
    Фото: KerMaraK TV/YouTube
  • Цимане: люди с самыми здоровыми сердцами
    Фото: KerMaraK TV/YouTube
Наука

Цимане: люди с самыми здоровыми сердцами

Изучая представителей одного из коренных народов Боливии, ученые обнаружили у них необыкновенно крепкое здоровье. Причина может быть связана с их питанием.
Анастасия Баринова
20 марта 2017 в 15:47
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На севере Боливии, в департаменте Бени, живет индейское племя цимане (Tsimané). На протяжении веков его представители селятся вдоль рек в тропических лесах, занимаясь охотой, рыболовством и сельским хозяйством. Даже в XXI веке стиль их жизни не претерпел существенных изменений.

Изучением здоровья людей из этого племени медики занимаются давно. Подытожив собранные за много лет данные, ученые представили удивительные выводы: представителям цимане почти не знакомы сердечно-сосудистые заболевания.

В рамках научной работы специалисты посетили 85 деревень цимане, обследовав 705 человек в возрасте 40−94 лет. Низкий или умеренный риск сердечных заболеваний был диагностирован у 16% индейцев. Аналогичное исследование здоровья американцев дает 50%-ный риск. Медики установили, что артерии у 80-летнего представителя коренной боливийской народности более здоровые, чем у американца в возрасте 55 лет.

Ученые связывают эту разницу с питанием цимане. Их рацион состоит на 72% из углеводов, на 14% из жиров и на 14% из белков. Для среднестатистического американца эти показатели — на уровне 52%, 34% и 14% соответственно. При этом источником белка для цимане становится нежирное мясо, тогда как у американцев это могут быть менее полезные продукты. Кроме того, цимане много двигаются — охотятся, рыбачат, собирают фрукты и орехи, разводят скот. В среднем их ежедневная физическая активность составляет 4−7 часов. Читать далее

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