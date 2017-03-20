Цимане: люди с самыми здоровыми сердцами
На севере Боливии, в департаменте Бени, живет индейское племя цимане (Tsimané). На протяжении веков его представители селятся вдоль рек в тропических лесах, занимаясь охотой, рыболовством и сельским хозяйством. Даже в XXI веке стиль их жизни не претерпел существенных изменений.
Изучением здоровья людей из этого племени медики занимаются давно. Подытожив собранные за много лет данные, ученые представили удивительные выводы: представителям цимане почти не знакомы сердечно-сосудистые заболевания.
В рамках научной работы специалисты посетили 85 деревень цимане, обследовав 705 человек в возрасте 40−94 лет. Низкий или умеренный риск сердечных заболеваний был диагностирован у 16% индейцев. Аналогичное исследование здоровья американцев дает 50%-ный риск. Медики установили, что артерии у 80-летнего представителя коренной боливийской народности более здоровые, чем у американца в возрасте 55 лет.
Ученые связывают эту разницу с питанием цимане. Их рацион состоит на 72% из углеводов, на 14% из жиров и на 14% из белков. Для среднестатистического американца эти показатели — на уровне 52%, 34% и 14% соответственно. При этом источником белка для цимане становится нежирное мясо, тогда как у американцев это могут быть менее полезные продукты. Кроме того, цимане много двигаются — охотятся, рыбачат, собирают фрукты и орехи, разводят скот. В среднем их ежедневная физическая активность составляет 4−7 часов. Читать далее
Результаты исследования показывают пользу активного образа жизни в сочетании с диетой, включающей богатые клетчаткой продукты. Правда, многие из нас при всем желании не смогут воссоздать кухню племени, живущего в тропиках: 17% блюд цимане — это дичь, в том числе дикая свинья, тапир или капибара. 7% приходится на рыбу, и нередко на стол попадает пиранья. Более доступными являются растительные культуры, такие как рис, бананы или сладкий картофель.
Тем не менее цимане также имеют проблемы со здоровьем — в первую очередь это различного рода инфекции. Одно из недавних открытий стало шокирующим: выяснилось, что около 70% женщин цимане заражены аскаридами (Ascaris lumbricoides), и эти черви оказали большое влияние на их фертильность. У носительниц аскарид в среднем оказалось на два ребенка больше, чем у женщин, не зараженных гельминтами. Исследователи связывают это с реакцией иммунной системы: повышая или понижая уровень Т-клеток в организме, черви косвенно влияют на способность к зачатию.
Узнайте о средней продолжительности жизни цимане.