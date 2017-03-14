Роскосмос ищет космонавтов для полетов к Луне
Межведомственная комиссия приняла решение о проведении нового конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Кампания стартовала 14 марта 2017 года. Ее финалисты станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.
Среди общих требований к кандидатам — возраст до 35 лет и гражданство РФ. Претенденты должны иметь высшее образование и опыт работы по инженерным, научным или летным специальностям. Приоритетом при отборе пользуются лица, уже работавшие в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации. Будущие космонавты также должны обладать способностями к изучению космической техники и хорошо знать английский язык.
Помимо соответствия критериям по образованию и профессиональной пригодности, кандидаты должны иметь отличное здоровье. Основные этапы отбора будут проходить на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина; с полным перечнем требований можно ознакомиться на сайте Роскосмоса.
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