  • Роскосмос ищет космонавтов для полетов к Луне
    Фото: Roscosmos.ru
  • Роскосмос ищет космонавтов для полетов к Луне
    Фото: Roscosmos.ru
  • Роскосмос ищет космонавтов для полетов к Луне
    Фото: Roscosmos.ru
Наука

Роскосмос ищет космонавтов для полетов к Луне

Государственная корпорация по космической деятельности («Роскосмос») объявила новый набор в отряд космонавтов. Им предстоит не только работать на МКС, но и полететь к Луне.
Анастасия Баринова
14 марта 2017 в 16:18
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Межведомственная комиссия приняла решение о проведении нового конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Кампания стартовала 14 марта 2017 года. Ее финалисты станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Среди общих требований к кандидатам — возраст до 35 лет и гражданство РФ. Претенденты должны иметь высшее образование и опыт работы по инженерным, научным или летным специальностям. Приоритетом при отборе пользуются лица, уже работавшие в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации. Будущие космонавты также должны обладать способностями к изучению космической техники и хорошо знать английский язык.

Помимо соответствия критериям по образованию и профессиональной пригодности, кандидаты должны иметь отличное здоровье. Основные этапы отбора будут проходить на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина; с полным перечнем требований можно ознакомиться на сайте Роскосмоса.

Узнайте о том, как космический корабль «Федерация» получил свое имя.

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СМИ2
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