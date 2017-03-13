В трущобах Каира найдена статуя Рамсеса Великого
Фрагменты древнего изваяния были обнаружены 9 марта 2017 года в трущобном районе египетской столицы во время проведения ремонтных работ.
В прошлом эта часть Каира входила в состав Гелиополя — города, возведенного для поклонения египетскому богу солнца Ра. В 2006 году неподалеку были найдены остатки крупного храма, посвященного богу солнца. Множество сохранившихся скульптур изображали одного из величайших правителей Древнего Египта — Рамсеса II, притом на одной из них он был в одежде первосвященника, служащего Ра.
Новая находка сделана на месте, где 3000 лет назад располагался храм в честь Рамсеса II. Впоследствии он был разрушен, и детали постройки использовались для строительства жилых домов. 8-метровая статуя также была повреждена.
При помощи специальной техники из земли удалось извлечь бюст, голову, корону, правое ухо и часть глаза. Общая масса фрагментов составила около четырех тонн. Археологи уверены, что гигантская скульптура была создана именно в честь Рамсеса II. Скорее всего, под землей находятся оставшиеся фрагменты изваяния. Раскопки в этой местности будут продолжены.
Недавно в этом же районе была обнаружена еще одна статуя — внука Рамсеса, фараона Сети II. Благодаря своим небольшим размерам (около 80 сантиметров) она сохранилась гораздо лучше.