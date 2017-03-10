В гнезде динозавра найдены древнейшие яйца крокодила
На западе Португалии, в составе округа Лиссабон, находится геологическая формация Лориньян (Lourinhã Formation), на протяжении многих лет привлекающая палеонтологов. Здесь хорошо сохранились останки динозавров позднего юрского периода (161−145 млн. лет назад), относящихся к различным видам.
Ученые находили здесь различные окаменелости, в том числе яйца динозавров, но недавняя находка поставила их в тупик: далекий предок современного крокодила отложил яйца в гнезде опасного для него хищника. Смысл такого опасного соседства ученые так и не установили. В статье, опубликованной в журнале PLoS ONE, они лишь детально описывают саму находку.
Первые представители надотряда крокодиломорфы появились на Земле около 200 млн лет назад. Их кости можно найти по всей планете, но яйца этих животных с тех пор почти не сохранились. Образцы из формации Лориньян датируются периодом примерно 152 млн лет назад; они на 40 млн лет старше яиц, до сих пор считавшихся древнейшими на планете.
Найденные недавно яйца практически не отличаются от тех, что откладывают современные крокодилы. Особи, отложившие их, размером достигали двух метров (длина их потомков варьируется от 2 до 5,5 метров).
Находка позволяет больше узнать об эволюции отряда крокодилы (Crocodilia) и о его видовом разнообразии в прошлом.
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