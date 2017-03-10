  • В подземных ходах, прорытых боевиками в Ираке, найден древнейший дворец
    Фото: East News
  • В подземных ходах, прорытых боевиками в Ираке, найден древнейший дворец
    Фото: East News
  • В подземных ходах, прорытых боевиками в Ираке, найден древнейший дворец
    Минарет мечети пророка Ионы (разрушен в 2014 году). Фото: Roland Unger/Wikipedia
Наука

В подземных ходах, прорытых боевиками в Ираке, найден древнейший дворец

Город Мосул, расположенный на севере Ирака, является ареной боевых действий. Террористы уничтожили множество исторических памятников, однако под руинами одного из них было найдено еще более древнее строение.
Анастасия Баринова
10 марта 2017 в 16:13
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Первое упоминание о Мосуле относится к 700 г. до н.э. На территории города располагались архитектурные сооружения, относящиеся к разным временным периодам.

В 2014 году город был занят боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и памятники, пережившие века, начали исчезать с лица Земли. В частности, террористы разграбили исторический музей и взорвали главную библиотеку Мосула, похитив редкие экспонаты, книги и рукописи. Также был уничтожен религиозный комплекс, возведенный на месте захоронения библейского пророка Ионы. Построенная над его могилой мечеть была почитаемым местом паломничества и для мусульман, и для христиан.
Одновременно боевики рыли под городом оборонительные туннели. С октября 2016 года иракская армия при поддержке международных сил ведет успешную борьбу с захватчиками, и в ходе одной из операций эти секретные туннели были найдены. Они находятся под могилой пророка. Продвигаясь по туннелям, военные обнаружили там древние статуи ассирийских крылатых быков.

Ученые, подключившиеся к исследованию находки, заявили о беспрецедентном открытии: туннели были прорыты сквозь ассирийский дворец, построенный 2600 лет назад: в VI—VII вв. до н.э. Помимо статуй, сохранились фрагменты стен, барельефы и клинописная табличка, датированная эпохой царя Асархаддона (672 год до нашей эры).

Артефакты от рук боевиков не пострадали; по всей видимости, они просто не смогли определить их ценность. В настоящее время археологи ведут каталогизацию находок, рискуя своими жизнями: специалисты предупреждают, что прорытые в спешке подземные ходы могут рухнуть в любой момент.

Узнайте о другом историческом памятнике, пострадавшем от террористов ИГИЛ — Пальмире.

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