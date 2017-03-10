В подземных ходах, прорытых боевиками в Ираке, найден древнейший дворец
Первое упоминание о Мосуле относится к 700 г. до н.э. На территории города располагались архитектурные сооружения, относящиеся к разным временным периодам.
В 2014 году город был занят боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и памятники, пережившие века, начали исчезать с лица Земли. В частности, террористы разграбили исторический музей и взорвали главную библиотеку Мосула, похитив редкие экспонаты, книги и рукописи. Также был уничтожен религиозный комплекс, возведенный на месте захоронения библейского пророка Ионы. Построенная над его могилой мечеть была почитаемым местом паломничества и для мусульман, и для христиан.
Одновременно боевики рыли под городом оборонительные туннели. С октября 2016 года иракская армия при поддержке международных сил ведет успешную борьбу с захватчиками, и в ходе одной из операций эти секретные туннели были найдены. Они находятся под могилой пророка. Продвигаясь по туннелям, военные обнаружили там древние статуи ассирийских крылатых быков.
Ученые, подключившиеся к исследованию находки, заявили о беспрецедентном открытии: туннели были прорыты сквозь ассирийский дворец, построенный 2600 лет назад:
Артефакты от рук боевиков не пострадали; по всей видимости, они просто не смогли определить их ценность. В настоящее время археологи ведут каталогизацию находок, рискуя своими жизнями: специалисты предупреждают, что прорытые в спешке подземные ходы могут рухнуть в любой момент.
Узнайте о другом историческом памятнике, пострадавшем от террористов ИГИЛ — Пальмире.