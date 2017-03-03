Рождение дымчатого леопарда по новым технологиям: видео
Дымчатый леопард (Neofelis nebulosa) встречается на юго-востоке Азии: от южного Китая до Малакки и от восточных Гималаев до Вьетнама. Подвид, живший на Тайване, к настоящему времени вымер. Сейчас в мире насчитывается не более 10 000 половозрелых особей; вид внесен в список уязвимых.
Дымчатые леопарды, содержащиеся в неволе, время от времени приносят потомство. Брачный период выпадает на март-август, беременность длится 86−95 дней. В помете насчитывается от 1 до 5 детенышей весом 150—280 грамм каждый. В течение 5 месяцев они получают материнское молоко, но первую взрослую пищу пробуют уже в 10,5 недель. В 9 месяцев дымчатые леопарды начинают вести самостоятельную жизнь.
На протяжении многих лет специалисты Смитсоновского национального зоологического парка изучают возможности увеличения численности дымчатого леопарда: в природе его популяция сокращается из-за браконьеров и исчезновения среды обитания, а в неволе он размножается слишком редко. Первый в мире детеныш дымчатого леопарда, зачатый искусственным образом, появился на свет в 1992 году, но технология требовала усовершенствования. Основной проблемой являлась сложность сохранения сперматозоидов жизнеспособными.
Продолжая работу в этом направлении, биологи научились замораживать и размораживать сперму без потери необходимых свойств. Первый дымчатый леопард, зачатый при помощи этой технологии, родился 1 марта 2017 года. Его родители живут в зоопарке города Нашвилл. Сначала у самки по кличке Тула (Tula) с помощью гормонов была вызвана овуляция, а затем ее оплодотворили спермой, ранее собранной у самца по кличке Ганнибал (Hannibal). Малыш абсолютно здоров и находится под присмотром специалистов.
Ученые подчеркивают, что успешность применения этого метода дает большие надежды на восстановление популяции исчезающего вида кошачьих: теперь можно собирать генетический материал у лучших леопардов по всей планете, используя его затем в любое время.
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