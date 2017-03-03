-
Внешний вид конечностей пациентов №1/ 2 после имплантации протезов. Фото: Томский политехнический университет
-
Компьютерная томограмма тазовых конечностей через 3 месяца после имплантации. Фото: Томский политехнический университет
-
Рентгеновский снимок имплантата, сделанный через четыре месяца после операции. Фото: Томский политехнический университет
Российские ветеринары и ученые создали для кошек искусственные лапы
Технология титановых имплантатов с биоактивными покрытиями была запатентована в прошлом году ветеринарным врачом Сергеем Горшковым, ее автором и разработчиком. В основе этих имплантатов лежат фосфаты кальция и других соединений, что делает их наиболее похожими на настоящую кость. Они реже отторгаются организмом, лучше приживаются и ускоряют процессы регенерации.
Операции с применением новой технологии были проведены в новосибирской ветеринарной клинике «БЭСТ». Первыми четвероногими пациентами стали коты Томас и Кутузов. У одного из них отсутствовала передняя лапа, у другого — задняя. Их хозяева обратились в ветклинику, и врачи предложили провести операцию с использованием имплантатов нового типа. Обе операции прошли успешно. Коты находятся под наблюдением, ветеринары проводят рентген и томографию, результаты которых показывают, что имплантаты успешно прижились.
По наблюдениям специалистов, животные с искусственными «лапами» чувствуют себя так же комфортно, как если бы это были их собственные. Пациентом №3 стал рыжий кот с переломом сразу двух задних конечностей. Имея столь тяжелые травмы, после обычного лечения кот не мог бы передвигаться самостоятельно без специальной инвалидной коляски для животных. Но имплантаты прижились так же хорошо, как и у двух предыдущих пациентов, и сейчас он уверенно ходит по клинике на всех четырех ногах.
Узнайте о первой в мире слонихе с протезом ноги.