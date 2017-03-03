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Внешний вид конечностей пациентов №1/ 2 после имплантации протезов. Фото: Томский политехнический университет
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Компьютерная томограмма тазовых конечностей через 3 месяца после имплантации. Фото: Томский политехнический университет
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Рентгеновский снимок имплантата, сделанный через четыре месяца после операции. Фото: Томский политехнический университет
Российские ученые создали для кошек искусственные лапы
В числе изобретений специалистов ТПУ — титановые имплантаты с биоактивными покрытиями. В их основе лежат фосфаты кальция и других соединений, что делает имлантаты наиболее похожими на настоящую кость. Они реже отторгаются организмом, лучше приживаются и ускоряют процессы регенерации.
Экспериментальной лабораторией стала новосибирская ветеринарная клиника «БЭСТ». На сегодняшний день под ее нужды было изготовлено 40 имплантов. Первыми четвероногими пациентами, для лечения которых была применена томская разработка, стали коты Томас и Кутузов. У одного из котов отсутствовала передняя лапа, у другого — задняя. Их хозяева обратились в ветклинику, и врачи предложили провести операцию с использованием имплантатов нового типа. Обе операции прошли успешно. Коты находятся под наблюдением, ветеринары проводят рентген и томографию, результаты которых показывают, что имплантаты успешно прижились.
По наблюдениям специалистов, животные с искусственными «лапами» чувствуют себя так же комфортно, как если бы это были их собственные. Пациентом №3 стал рыжий кот с переломом сразу двух задних конечностей. Имея столь тяжелые травмы, после обычного лечения кот не мог бы передвигаться самостоятельно без специальной инвалидной коляски для животных.
Разработка томских ученых позволила ему избежать такой участи: имплантаты прижились так же хорошо, как и у двух предыдущих пациентов, и сейчас он уверенно ходит по клинике на всех четырех ногах. Некоторые разработки научного коллектива ТПУ для имплантологии уже применяются при лечении людей: в частности, ими заинтересовались специалисты одной из ведущих ортопедических клиник России — Центра Илизарова.
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