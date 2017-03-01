  • Галактика на грани: фото
    Видимая «с ребра» галактика NGC 1055. Фото: ESO
  • Галактика на грани: фото
    Окрестности видимой «с ребра» галактики NGC 1055 Фото: ESO
Наука

Галактика на грани: фото

Эта разноцветная полоса из звезд, газа и пыли — спиральная галактика NGC 1055, сфотографированная Очень Большим Телескопом ESO (VLT). У NGC 1055 не видно характерных спиральных ветвей, так как мы видим ее с ребра. Однако, в ее структуре проявляются необычные искажения, которые, вероятно, вызваны ее взаимодействием с большой соседней галактикой.
ESO
1 марта 2017 в 15:50
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Спиральные галактики, во множестве рассеянные во Вселенной, могут иметь всевозможные ориентации относительно земного наблюдателя. Некоторые видны, так сказать, «сверху» или «плашмя» — например, похожая на водоворот галактика NGC 1187.

  • Галактика на грани: фото
    Галактика NGC 1187 Фото: ESO

При такой ориентации можно во всех деталях рассмотреть спиральные ветви галактики и ее яркое ядро, зато трудно представить себе ее трехмерную форму.

Другие галактики, такие, как NGC 3521 (фото внизу), видны под углом. У таких объектов уже начинает прослеживаться трехмерная структура внутри спиральных ветвей.

eso1129a.jpg

И все же полное представление об объемной форме спиральной галактики дает только ракурс «с ребра» — такой, как мы видим на этом изображении NGC 1055 (в галерее).

В этом ракурсе появляется возможность увидеть, как звезды — как в областях звездообразования, так и принадлежащие к более старым звездным населениям — распределены по объему галактики. Становится легче измерить толщину относительно плоского галактического диска и густо населенной звездами центральной области. На черном фоне космической пустоты становится лучше видна структура вещества, удаленного от галактической плоскости и почти неразличимого на ярком фоне спиральных ветвей при фронтальном ракурсе.

Эта перспектива к тому же позволяет астрономам изучать общую форму и свойства обширного галактического диска. Примером может служить вертикальное искривление плоскости диска, заметное и у NGC 1055. В этой галактике наблюдаются области деформаций, скорее всего обусловленных взаимодействием с близлежащей галактикой Messier 77. Это искривление заметно на приводимом снимке: диск NGC 1055 выглядит слегка изогнутым, «волнообразным».

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