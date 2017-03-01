В Канаде найден древнейший на Земле организм
Окаменевшие микроскопические волокна, образованные железобактериями, были найдены в отложениях кварца в древнейшей геологической формации «пояс Нуввуагиттук» (Nuvvuagittuq Supracrustal Belt), относящейся к периоду от 3,77 до 4,30 млрд лет. По результатам анализа, показавшего наличие трубчатых и нитевидных структур, а также гранул оксида железа и карбонатов, специалисты сделали вывод о биологической активности, протекавшей в это время.
В тот исторический период эта часть Гудзонова залива представляла собой систему подводных гидротермальных источников. Открытие подтверждает одну из гипотез о зарождении жизни на планете: на дне океана вдали от солнечного света.
Ученые говорят о том, что это дает новую надежду обнаружить следы жизни на Марсе: даже если ее нет сейчас, то она могла существовать в то время, когда Красная планета была покрыта водой. Древнейшие до настоящего времени микроскопические окаменелости были обнаружены в Гренландии; их возраст не превышал 3,7 млрд лет.
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