  • В Канаде найден древнейший на Земле организм
    Фото: UCLTV/Flickr.com
  • В Канаде найден древнейший на Земле организм
    Фото: UCLTV/Flickr.com
Наука

В Канаде найден древнейший на Земле организм

На дне Гудзонова залива в Канаде палеобиологи обнаружили следы бактерий, живших 3,8 млрд лет назад. До этого открытия самыми старыми считались окаменелые микроорганизмы из Гренландии, датированные периодом 3,7 млрд лет.
Анастасия Баринова
1 марта 2017 в 14:57
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Окаменевшие микроскопические волокна, образованные железобактериями, были найдены в отложениях кварца в древнейшей геологической формации «пояс Нуввуагиттук» (Nuvvuagittuq Supracrustal Belt), относящейся к периоду от 3,77 до 4,30 млрд лет. По результатам анализа, показавшего наличие трубчатых и нитевидных структур, а также гранул оксида железа и карбонатов, специалисты сделали вывод о биологической активности, протекавшей в это время.


В тот исторический период эта часть Гудзонова залива представляла собой систему подводных гидротермальных источников. Открытие подтверждает одну из гипотез о зарождении жизни на планете: на дне океана вдали от солнечного света.

Ученые говорят о том, что это дает новую надежду обнаружить следы жизни на Марсе: даже если ее нет сейчас, то она могла существовать в то время, когда Красная планета была покрыта водой. Древнейшие до настоящего времени микроскопические окаменелости были обнаружены в Гренландии; их возраст не превышал 3,7 млрд лет.

Прочтите о других поисках древнейших организмов.

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