Наука

Все кости динозавров на одной карте

Энтузиасты создали интерактивную карту, на которой можно найти все места обнаружения костей доисторических животных: от ранних млекопитающих и до динозавров.
Популярная Механика
27 февраля 2017 в 14:13
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  • Все кости динозавров на одной карте

Карта сделана на основе данных из Paleobiology Database. Для поиска можно выбирать различные геологические эпохи и пласты, где были найдены организмы.

По умолчанию все континенты на карте показаны так, как они существуют сейчас, но если выбрать другую геологическую эпоху, то они перестроятся, и можно будет сразу увидеть, насколько сильно сдвинулись тектонические плиты за миллионы лет.

Также карта дает возможность увеличить любую страну мира и посмотреть, какие окаменелости там находили, а заодно узнать, какие животные бродили в вашей местности миллионы лет назад.

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