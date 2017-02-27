Найдены останки гигантского ископаемого пингвина
На Южном острове Новой Зеландии ученые обнаружили окаменелости, принадлежавшие пингвину крупных размеров. Тот факт, что современные пингвины в процессе эволюции утратили свои первоначальные размеры, был установлен давно, но в их истории еще есть немало пробелов.
До настоящего времени самым большим древним пингвином считался Anthropornis nordenskjoeldi. Он жил в Антарктиде от 45 до 33 млн лет назад и мог весить 80 кг при росте 180 см. Однако самые древние пингвины были сравнительно мелкими: нелетающие птицы, относящиеся к роду Waimanu, появились 58−60 млн лет назад — спустя 4 миллиона лет после того, как вымерли динозавры.
Новая находка способна изменить взгляд на эволюционный путь пингвинов. Эта птица жила значительно раньше всех известных науке предшественников — в эпоху палеоцена, более 60 млн лет назад, одновременно с динозаврами. С родом Waimanu она не связана, однако ее останки найдены там же, где были обнаружены окаменелости этих пингвинов.
По размерам и анатомическому строению пингвин нового вида был ближе к Anthropornis nordenskjoeldi. В высоту он достигал 1,5 метров и точно так же умел передвигаться вертикально, тогда как тело Waimanu при ходьбе располагалось горизонтально.
В статье, опубликованной в журнале The Science of Nature, ученые говорят о том, что открытие доказывает наличие большого разнообразия предков современных пингвинов в доисторические времена. В наши дни самым крупным является императорский пингвин (Aptenodytes forsteri): в среднем его рост составляет около 122 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг.
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