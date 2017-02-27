  • Найдены останки гигантского ископаемого пингвина
    Фото: Christopher Michel/Flickr.com
  • Найдены останки гигантского ископаемого пингвина
    Слева — найденные останки; справа — кости ноги королевского пингвина. Фото: Senckenberg/Sciencedaily.com
Наука

Найдены останки гигантского ископаемого пингвина

Международная группа ученых обнаружила останки огромного ископаемого пингвина, которые меняют взгляд на эволюционный путь этих птиц. Полутораметровый гигант жил во времена динозавров.
Анастасия Баринова
27 февраля 2017 в 13:33
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На Южном острове Новой Зеландии ученые обнаружили окаменелости, принадлежавшие пингвину крупных размеров. Тот факт, что современные пингвины в процессе эволюции утратили свои первоначальные размеры, был установлен давно, но в их истории еще есть немало пробелов.

До настоящего времени самым большим древним пингвином считался Anthropornis nordenskjoeldi. Он жил в Антарктиде от 45 до 33 млн лет назад и мог весить 80 кг при росте 180 см. Однако самые древние пингвины были сравнительно мелкими: нелетающие птицы, относящиеся к роду Waimanu, появились 58−60 млн лет назад — спустя 4 миллиона лет после того, как вымерли динозавры.

  • Найдены останки гигантского ископаемого пингвина
    Пингвин Waimanu Фото: Wikipedia

Новая находка способна изменить взгляд на эволюционный путь пингвинов. Эта птица жила значительно раньше всех известных науке предшественников — в эпоху палеоцена, более 60 млн лет назад, одновременно с динозаврами. С родом Waimanu она не связана, однако ее останки найдены там же, где были обнаружены окаменелости этих пингвинов.

По размерам и анатомическому строению пингвин нового вида был ближе к Anthropornis nordenskjoeldi. В высоту он достигал 1,5 метров и точно так же умел передвигаться вертикально, тогда как тело Waimanu при ходьбе располагалось горизонтально.

В статье, опубликованной в журнале The Science of Nature, ученые говорят о том, что открытие доказывает наличие большого разнообразия предков современных пингвинов в доисторические времена. В наши дни самым крупным является императорский пингвин (Aptenodytes forsteri): в среднем его рост составляет около 122 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг.

Узнайте об этих птицах больше.

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