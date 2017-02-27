  • Похождения мух-космонавтов: комикс
  • Похождения мух-космонавтов: комикс
  • Похождения мух-космонавтов: комикс
  • Похождения мух-космонавтов: комикс
Наука

Похождения мух-космонавтов: комикс

Сибирские учёные приняли участие в исследовании родившихся и выросших в космосе мух и выяснили, какой эффект на их геном оказывает невесомость.
Диана Хомякова Иллюстрации: Ольга Посух
27 февраля 2017 в 12:37
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В 2014 году на космическом спутнике Фотон-M4 на околоземную орбиту были запущены мухи-дрозофилы. Эксперимент организовал Институт медико-биологических проблем РАН (Москва) в тесном сотрудничестве с Роскосмосом. Учёных интересовало, как происходит развитие живых организмов, в том числе плодовой мушки дрозофилы, в условиях космического полёта и как на это развитие влияет невесомость. Исследователи из лаборатории геномики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН обеспечили в этой работе анализ данных по экспрессии генов дрозофилы. Результаты работы были опубликованы в международном журнале PLoS ONE.

«Здесь была интересна именно длительность полёта. Спутник провёл на орбите около двух месяцев. За это время там сменилось три поколения дрозофил. То есть мы изучали организмы, которые никогда не знали земного притяжения. Причём, это было уже второе поколение, выросшее в условиях невесомости, — рассказывает заведующий лабораторией геномики ИМКБ СО РАН кандидат биологических наук Степан Николаевич Белякин. — Понятно, что за два поколения мухи не начнут эволюционировать, превращаться в «космических мутантов», но этого вполне достаточно, чтобы мы могли оценить то, что в биологии называется «нормой реакции» — некоторый диапазон, в котором организм откликается на условия обитания».

Хрестоматийный пример «нормы реакции» знаком нам ещё по школьному учебнику биологии за седьмой класс — холёный одуванчик, выросший в максимально комфортных условиях сада, и его чахлый, но стойкий высокогорный собрат, постоянно вынужденный бороться с трудностями. Вся наблюдаемая разница — это реакция на окружающие условия, в том числе и на генетическом уровне.

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