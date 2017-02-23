В музее найдены останки древнего гигантского червя-хищника
Научную работу провели ученые из Бристольского университета Великобритании, Лундского университета Швеции и Королевского музея Онтарио; ее результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. Специалисты изучали окаменелости с отпечатками челюстей червя, найденные в 1994 году. Применив рентгеновскую микротомографию, палеонтологи восстановили внешний вид челюстей и размеры червя, жившего в девонском периоде (около 400 миллионов лет назад). Было установлено, что животное относится к многощетинковым червям (Polychaeta). Этот класс кольчатых червей насчитывает около 10 тысяч видов, и его представители могут сильно различаться по размерам. Их средняя длина составляет десять сантиметров, однако встречаются и трехметровые, и трехмиллиметровые особи. Общим признаком всех многощетинковых червей являются параподии — отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки, несущие хитиновые щетинки (хеты). Животное, чей образец долгие годы хранился в музее, вдобавок оказалось обладателем самой большой челюсти среди ископаемых представителей своего класса. Ее размер превышает 13 мм, она легко различима даже невооруженным глазом. Смоделировав строение тела, ученые предположили, что особь в длину достигала 1 метра. Древний гигантский червь был назван Websteroprion armstrongi. Это имя отдает дань памяти ученому Дереку Армстронгу, который собрал образцы, а также бас-гитаристу американской метал-группы Cannibal Corpse Алексу Вебстеру. Как поясняют авторы открытия, он является «гигантом в мире музыки». Наиболее близкий современный вид многощетинковых червей — Eunice aphroditois: двухметровый хищник, обитающий на дне океана и обладающий мощными челюстями. Комментируя результаты своего исследования, палеонтологи говорят о том, что гигантизм среди ископаемых морских червей почти не известен. Websteroprion armstrongi является исключительным случаем для представителей этого класса, живших в период палеозоя, и позволяет проследить эволюционный путь этих животных. Узнайте про современного гигантского червя-убийцу.