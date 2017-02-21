Прогноз: 8 регионов России до конца века уйдут под воду
Ведущий климатолог мира, со-лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Жан Жузель (Jean Jouzel) вместе со специалистами разных стран создал пан-арктическую сеть мониторинга изотопических трассеров водного цикла (Pan-Arctic Water Isotope Observing Network). За ее российский сегмент отвечают ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ и ряда других научных учреждений. В рамках поставленной задачи климатологи разрабатывают прогноз изменений в арктической части России на ближайшие 50 лет.
На основе имеющихся данных, как сообщает Znak.com, специалисты делают вывод о возможности масштабных наводнений, которые затронут восемь регионов России. По словам заведующего лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ доктора физико-математических наук Вячеслава Захарова, в результате повышения температуры зона вечной мерзлоты превратится в сильно заводненное пространство.
«Вечная мерзлота в Западной Сибири начинается примерно с 63 градуса северной широты. Дальше на восток России она спускается еще ниже на юг до 60 градусов. Характерная толщина мерзлотного слоя в Западной Сибири это 20 метров, дальше к востоку есть глубины по 200 и даже по 500 метров. Первыми, что вполне понятно, растают самые тонкие мерзлотные слои в Западной Сибири. Представьте: на 20 метров все опустится и зальется водой. Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадет, все нефте- и газопроводы», — говорит Захаров. В общей сложности в зону риска попадают территории восьми субъектов РФ, в том числе Архангельская и Мурманская области, республика Коми, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край и Якутия.
В более отдаленном будущем, согласно прогнозу, растает ледяной щит Гренландии и Антарктиды, и тогда затопленной окажется значительная часть Европы. На Среднем Урале высота над уровнем океана, в основном, около 200 метров — эта территория под водой не окажется, но климат здесь изменится достаточно серьезно.
Верифицированную модель предстоящих климатических изменений российские специалисты создадут к 2020 году. Ее конечная цель — представить максимально точные данные, которые должны помочь различным субъектам региона в планировании деятельности. Ученые полагают, что часть городов следовало бы расселить, а на других территориях потребуется менять принципы хозяйствования.
Посмотрите, что произойдет, если на планете растает весь лед.