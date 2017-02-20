Как испанцы уничтожили цивилизацию ацтеков: новая версия
В 1519 году испанцы под руководством конкистадора Эрнандо Кортеса прибыли в Мексику, и вскоре от цивилизации ацтеков не осталось практически ничего. Великие города пали, император был захвачен в плен, а большинство жителей погибло. Численность современных потомков древних ацтеков, народности науа, составляет около 1,5 млн человек — это в 16 раз меньше, чем в годы расцвета ацтекского государства.
Очевидно, что армия, состоящая из нескольких военных кораблей и шести сотен солдат, не могла победить могущественную империю. На протяжении веков ученые выдвигали различные версии: в основном, вина возлагалась на голод из-за засухи или эпидемии оспы, которую принесли испанцы.
Недавно международная группа ученых предложила другое объяснение. Не ставя под сомнение тот факт, что в результате эпидемий, не прекращавшихся с 1545 по 1550 годы, погибло до 80 процентов коренного населения империи, они установили причину, которая привела к массовым вспышкам заболевания. Как говорится в статье, опубликованной по результатам исследования, ацтеков убила сальмонелла. Специалисты провели анализ нескольких останков, захороненных в XVI веке в Мексике, и в каждом случае в организме присутствовала разновидность сальмонеллы — Salmonella enterica. Эти бактерии являются возбудителями брюшного тифа, паратифа и острых кишечных инфекций.
В настоящее время эти болезни поддаются лечению, но столетия назад при отсутствии необходимых медикаментов и низком уровне гигиены они в большинстве случаев приводили к летальному исходу. Более того, именно европейцы принесли сальмонеллу на американский континент. Самая древняя в мире разновидность этой бактерии была обнаружена в захоронении в Норвегии, относящемуся к XIII веку.
Таким образом, теория о том, что конкистадоры победили ацтеков, остается жизнеспособной — скорректирована лишь информация об «оружии». Испанцы уничтожили древнюю цивилизацию не в битве, а в быту, случайно распространив новую инфекцию, к которой сами имели иммунитет.
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