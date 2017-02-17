На Ямале найден необычный некрополь: фото
Археологи из Научного центра изучения Арктики исследуют расположенный на Ямале памятник Юръ-яха III, датируемый
Два из них сохранились хорошо; в них находились останки женщин, которые умерли в возрасте 18−20 лет. При жизни они имели целый ряд патологических заболеваний и увечий, что могло стать причиной смерти в юном возрасте.
Два других погребения, обнаруженные археологами, в прошлом были потревожены и сохранились плохо. С помощью палеоантропологической экспертизы удалось установить, что останки принадлежат двум разным людям. Один из покойных — мужчина в возрасте 40−50 лет, страдавший гиперостозом (избыточным разрастанием костной ткани). Ученые считают, что в возрасте 4−6 лет он перенес физиологический стресс в результате сильного голодания или болезни. В другой могиле когда-то находилась 20−25-летняя девушка, но ее удалось идентифицировать лишь по единственному найденному фрагменту тела: кости ключицы.
Большую загадку для археологов представил нетипичный для ямальской тундры способ погребения. Традиционно умерших здесь хоронят в вытянутом положении, однако на памятнике Юръ-яха III покойные уложены в скорченном виде. «Более того, экспертиза показала, что тело мужчины после смерти предали огню, что никогда не фиксировалось ранее на средневековых некрополях в регионе», — рассказал старший научный сотрудник центра изучения Арктики Андрей Плеханов.
Комплексные исследования Юръ-яха III продолжаются. Археологи не исключают его связи с другим памятником