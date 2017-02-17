Наука

На Ямале найден необычный некрополь: фото

Специалисты из Научного центра изучения Арктики обнаружили на Ямале удивительные захоронения: умерших сложили в необычных позах и предали огню.
Анастасия Баринова
17 февраля 2017 в 15:26
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  • На Ямале найден необычный некрополь: фото
    Фрагменты черепа погребения №1 в культурном слое. Фото: Андрей Плеханов

Археологи из Научного центра изучения Арктики исследуют расположенный на Ямале памятник Юръ-яха III, датируемый XI—XII вв. нашей эры. Он был открыт в 1996 году и по наличию культурного слоя классифицирован как поселение. Экспедиция 2016 года, состоявшаяся при поддержке Межрегионального экспедиционного центра «Арктика», преподнесла ученым новое открытие: вместо ожидаемых остатков жилищ и бытовой утвари здесь было найдено несколько погребений.

Два из них сохранились хорошо; в них находились останки женщин, которые умерли в возрасте 18−20 лет. При жизни они имели целый ряд патологических заболеваний и увечий, что могло стать причиной смерти в юном возрасте.

  • Погребение №3
    Фото: Андрей Плеханов
  • Погребение №4
    Фото: Андрей Плеханов

Два других погребения, обнаруженные археологами, в прошлом были потревожены и сохранились плохо. С помощью палеоантропологической экспертизы удалось установить, что останки принадлежат двум разным людям. Один из покойных — мужчина в возрасте 40−50 лет, страдавший гиперостозом (избыточным разрастанием костной ткани). Ученые считают, что в возрасте 4−6 лет он перенес физиологический стресс в результате сильного голодания или болезни. В другой могиле когда-то находилась 20−25-летняя девушка, но ее удалось идентифицировать лишь по единственному найденному фрагменту тела: кости ключицы.

Большую загадку для археологов представил нетипичный для ямальской тундры способ погребения. Традиционно умерших здесь хоронят в вытянутом положении, однако на памятнике Юръ-яха III покойные уложены в скорченном виде. «Более того, экспертиза показала, что тело мужчины после смерти предали огню, что никогда не фиксировалось ранее на средневековых некрополях в регионе», — рассказал старший научный сотрудник центра изучения Арктики Андрей Плеханов.

Комплексные исследования Юръ-яха III продолжаются. Археологи не исключают его связи с другим памятником XI—XII вв. — Ярте-VI, расположенным в восьми километрах западнее. Там был обнаружен мощный слой из оленьих костей и органики, поэтому ученые сделали предположение, что там находился средневековый хозяйственно-промысловый комплекс.

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