Гигантские геоглифы найдены в джунглях Амазонии
Тропические леса в бассейне Амазонки на протяжении многих десятилетий подвергаются масштабной вырубке. Изучая местность, где ранее росли деревья, ученые из Бразилии и Великобритании обнаружили многочисленные рисунки, нанесенные на землю, — геоглифы.
К настоящему времени специалисты обнаружили 450 геоглифов на площади 13 тысяч квадратных километров в северных частях Бразилии и Боливии. Они представляют собой канавы или насыпи в виде геометрических фигур диаметром около 100−300 метров. Крупнейшие траншеи имеют 11 метров в ширину и 4 метра в глубину. Большинство было создано 650−2000 лет назад, а самые древние — примерно 3000−3500 лет назад.
Их назначение ученым неизвестно. Согласно основной гипотезе, они являлись местом собраний для совершения ритуалов или обсуждения важных общих вопросов. Версия о том, что они были частью жилищ, не подтверждается: никаких артефактов вокруг найдено не было.
Факт открытия геоглифов доказывает, что человек занимался вырубкой амазонских лесов многие тысячелетия назад. Но, в отличие от современной практики, в прошлом это делалось вдумчиво и выборочно и в конечном итоге принесло джунглям пользу. Прореживание леса на небольших площадях приводит к его оздоровлению, а замена части диких деревьев на культурные разнообразит флору.
«И хотя наши результаты свидетельствуют о том, что местные жители использовали амазонские леса задолго до прихода европейцев, это не оправдывает современную разрушительную вырубку лесов. Напротив, они подчеркивают мастерство, с которым древние люди использовали леса так, чтобы те не деградировали», — пояснила ведущий автор исследования Дженнифер Уотлинг (Jennifer Watling) из университета Сан-Паулу.
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