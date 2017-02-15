Найдено древнейшее ядовитое позвоночное животное
В 1932 и 1966 годах в провинции Восточный Кейп были найдены два черепа, которые принадлежали хищным тероцефалам Euchambersia mirabilis. Долгое время они хранились в запасниках научных учреждений, но когда специалисты йоханнесбургского Университета Витватерсранда приступили к исследованию, их ждало важное открытие. У хищного тероцефала размером с современную собаку были обнаружены ядовитые железы.
Euchambersia mirabilis населяли Землю около 260 млн лет назад, то есть они были ядовитыми примерно на 100 млн лет раньше, чем змеи.
Открытие было сделано при помощи компьютерной томографии и моделирования трехмерных изображений. В обоих черепах удалось рассмотреть полости для ядовитых желез, расположенные в верхней челюсти сразу за передними зубами и связанные с клыками и ртом. Но на самих зубах нет специальных борозд, которые есть у змей. Специалисты полагают, что яд, стекая по ним, наполнял рот тероцефала, а в тело жертвы попадал в момент укуса вместе со слюной.
По мнению авторов исследования, в основном Euchambersia mirabilis питались относительно некрупной добычей, которую могли проглотить целиком. Но благодаря наличию яда объектами их охоты становились и крупные существа: например, дицинодонты. В таком случае, вероятно, тероцефал наносил добыче укус, а затем ожидал ее гибели, преследуя умирающее животное. Вместе с тем такая тактика могла быть не очень удачной в условиях конкуренции с другими хищниками: еще более крупное животное могло перехватить ослабевшую добычу.