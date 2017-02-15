Индия вывела на орбиту 104 спутника одновременно: видео
Основным грузом ракеты стал индийский спутник Cartosat-2 массой около 700 кг, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. PSLV-C37 стартовала в 09:28 (06:58 по московскому времени); трансляция велась в прямом эфире. Вывод спутников на орбиту начался через 17 минут после старта. Cartosat-2, отделившись от ракеты первым, был выведен на гелиосинхронную орбиту на высоте около 505 километров.
Индийской организации космических исследований (ISRO) удалось привлечь множество международных клиентов: 101 спутник из числа размещенных на борту PSLV-C37 принадлежит другим странам. Все аппараты — наноспутники массой от 1 до 10 килограммов. 86 из них являются собственностью американской частной компании Planet Labs: ее аппараты Dove массой по 4,7 килограмма каждый предназначены для съемки поверхности Земли. Еще восемь наноспутников, в чью задачу входит отслеживание перемещения космических объектов, принадлежат американской компании Spire Global, и по одному аппарату на орбиту отправили Израиль, Казахстан, Нидерланды, Швейцария и ОАЭ.
Пуск побил рекорд по количеству одновременно выведенных на орбиту спутников. Ранее на первом месте была Россия с 37-ю спутниками в 2014 году, а сама Индия в 2016 году успешно вывела на орбиту сразу 20 спутников.
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