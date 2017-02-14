Ядовитые отходы проникли на дно Марианской впадины
Исследование провела группа ученых из университетов Ньюкасла и Абердина; его результаты опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution. Специалисты определяли уровень концентрации токсичных веществ в Марианской впадине и в желобе Кермадек на основе изучения представителей их фауны.
С этой целью были выловлены сотни ракообразных из отряда бокоплавы (Amphipoda), обитавших на глубинах от 7,8 до 10,25 км. В их жировых тканях были обнаружены стойкие органические загрязнители (СОЗ). Анализ показал наличие полихлорированных бифенилов и полибромдифениловых эфиров. Эти соединения широко использовались в промышленности с 1930-х по 1970-е годы; затем их производство было запрещено, но вместе с мусором ядовитые отходы попали в океан, распространившись по всей планете.
Исследователи установили, что наибольшую концентрацию СОЗ в организмах имеют обитатели самых больших глубин: у бокоплавов из более мелкого желоба Кермадек ядовитых веществ в тканях меньше, чем у их сородичей из Марианской впадины. При этом оба показателя — на уровне концентрации СОЗ, ранее выявленной в заливе Суруга у побережья Японии, а это место считается одним из самых загрязненных в Тихом океане.
Ученые полагают, что первоначально токсины содержались в пластиковом мусоре, который попал в океан, а также в тканях рыб, впитавших их в подповерхностных слоях воды. Со временем мусор и умершие рыбы опускались на дно, заразив в итоге глубоководных обитателей.
Посмотрите видеотрансляцию со дна Марианского желоба.