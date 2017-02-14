  • Ядовитые отходы проникли на дно Марианской впадины
    Бокоплав Hyperia macrocephala Фото: Uwe Kils/Wikipedia
  • Ядовитые отходы проникли на дно Марианской впадины
    Бокоплав Hyperia galba Фото: Hans Hillewaert/Wikipedia
Наука

Ядовитые отходы проникли на дно Марианской впадины

Техногенные загрязнители проникли уже в самые труднодоступные места на планете: к такому выводу пришли британские ученые, изучив фауну Марианского желоба.
Анастасия Баринова
14 февраля 2017 в 14:38
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Исследование провела группа ученых из университетов Ньюкасла и Абердина; его результаты опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution. Специалисты определяли уровень концентрации токсичных веществ в Марианской впадине и в желобе Кермадек на основе изучения представителей их фауны.

С этой целью были выловлены сотни ракообразных из отряда бокоплавы (Amphipoda), обитавших на глубинах от 7,8 до 10,25 км. В их жировых тканях были обнаружены стойкие органические загрязнители (СОЗ). Анализ показал наличие полихлорированных бифенилов и полибромдифениловых эфиров. Эти соединения широко использовались в промышленности с 1930-х по 1970-е годы; затем их производство было запрещено, но вместе с мусором ядовитые отходы попали в океан, распространившись по всей планете.

Исследователи установили, что наибольшую концентрацию СОЗ в организмах имеют обитатели самых больших глубин: у бокоплавов из более мелкого желоба Кермадек ядовитых веществ в тканях меньше, чем у их сородичей из Марианской впадины. При этом оба показателя — на уровне концентрации СОЗ, ранее выявленной в заливе Суруга у побережья Японии, а это место считается одним из самых загрязненных в Тихом океане.

Ученые полагают, что первоначально токсины содержались в пластиковом мусоре, который попал в океан, а также в тканях рыб, впитавших их в подповерхностных слоях воды. Со временем мусор и умершие рыбы опускались на дно, заразив в итоге глубоководных обитателей.

Посмотрите видеотрансляцию со дна Марианского желоба.

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