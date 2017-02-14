  • Почему земляничные кальмары «страдают» косоглазием
    Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute/YouTube
  • Почему земляничные кальмары «страдают» косоглазием
    Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute/YouTube
  • Почему земляничные кальмары «страдают» косоглазием
    Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute/YouTube
  • Почему земляничные кальмары «страдают» косоглазием
    Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)
Наука

Почему земляничные кальмары «страдают» косоглазием

Кальмары Histioteuthis heteropsis обладают совершенно разными глазами: маленьким синим и большим желтым. Ученые из Университета Дьюка в США выяснили, как так вышло.
Анастасия Баринова
14 февраля 2017 в 13:41
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У кальмара Histioteuthis heteropsis есть два названия: земляничный (Strawberry Squid), что отдает дань его розовой окраске, и косоглазый (Cockeyed Squid) — именно эта особенность заметно отличает животное от других представителей отряда кальмаров. Левый глаз взрослого H.heteropsis в два раза больше, чем правый. Кроме того, он имеет ярко-желтый цвет, тогда как другой глаз — синий.

H.heteropsis обитает на глубине 200−1000-метров, плавая по диагонали: его крупный глаз обращен наверх, а мелкий — вниз. В 1970-е годы была выдвинута гипотеза о том, что большой глаз предназначен для обнаружения добычи или хищников: они плывут выше, и их тени хорошо видны на фоне дневного света, проникающего в толщу воды. Другой глаз, направленный вниз, должен был выполнять другие задачи, поэтому он эволюционировал таким образом, чтобы различать тусклые вспышки на глубине. Подтвердить эту гипотезу долгое время не удавалось.

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