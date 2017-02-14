Почему земляничные кальмары «страдают» косоглазием
У кальмара Histioteuthis heteropsis есть два названия: земляничный (Strawberry Squid), что отдает дань его розовой окраске, и косоглазый (Cockeyed Squid) — именно эта особенность заметно отличает животное от других представителей отряда кальмаров. Левый глаз взрослого H.heteropsis в два раза больше, чем правый. Кроме того, он имеет ярко-желтый цвет, тогда как другой глаз — синий.
H.heteropsis обитает на глубине 200−1000-метров, плавая по диагонали: его крупный глаз обращен наверх, а мелкий — вниз. В 1970-е годы была выдвинута гипотеза о том, что большой глаз предназначен для обнаружения добычи или хищников: они плывут выше, и их тени хорошо видны на фоне дневного света, проникающего в толщу воды. Другой глаз, направленный вниз, должен был выполнять другие задачи, поэтому он эволюционировал таким образом, чтобы различать тусклые вспышки на глубине. Подтвердить эту гипотезу долгое время не удавалось.
Новое исследование провели американские ученые; его результаты опубликованы в журнале Philosophical Transactions B. В рамках своей работы биологи проанализировали поведение 150 кальмаров, снятых на видео с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов за 30-летний период. Кроме того, они сами совершили несколько десятков погружений в заливе Монтерей у берегов Калифорнии, наблюдая за необычным кальмаром. Затем ученые провели моделирование чувствительности каждого из глаз, обнаружив, что они действительно выполняют разные задачи. Маленький глаз может видеть только биолюминесцентные источники света — так светятся рыбы, плавающие на глубине. Увеличение его размеров не делает его более чувствительным к вспышкам света, поэтому глаз в ходе эволюции уменьшился до минимально возможного размера. А силуэты объектов, плавающих выше кальмара, вовремя замечает его большой глаз, но он не способен различить биолюминесцентное свечение.
Ученые смогли объяснить, почему развитие глаз у H.heteropsis пошло в разном направлении. Работа крупных органов зрения требует большого количества энергии. В условиях хронического недостатка ресурсов на больших глубинах эффективнее было бы разделить функции, нагрузив основной работой только один глаз.
А вот так видят дно плоские рыбы.