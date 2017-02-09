Создан крупнейший онлайн-каталог галактик
Новый каталог получил название The Reference Catalog of galaxy Spectral Energy Distributions (RCSED). В нем приводятся сведения о звездном составе галактик, их яркости в диапазонах длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного. Сопровождающий их анализ — наиболее полный по сравнению с другими каталогами.
Для создания RCSED ученые использовали материалы Слоановского цифрового небесного обзора (SDSS). В рамках этого проекта с 2000 года велись наблюдения за миллионами объектов в космосе, и в результате было картографировано более 35% небесной сферы. Кроме того, RCSED учитывает информацию, поступающую с орбитального телескопа GALEX и телескопа UKIRT, установленного на Гавайях.
Объединение данных, собранных с помощью различных инструментов с Земли и из космоса, позволило создать крупнейший на настоящий момент каталог. «Для каждой галактики мы извлекаем из существующих обзоров маленькую картинку, которая показывает, как галактика выглядит на разных длинах волн, и это дает нам материал для дальнейших исследований», — отметил один из авторов, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ имени М.В.Ломоносова Игорь Чилингарян.
Сейчас в базе данных содержатся сведения о более чем 800 000 галактик. Для последующего пополнения каталога ученые рассматривают данные со спутника WISЕ в четырех фильтрах. Кроме того, возможно включение информации из будущих обзоров SDSS и архива Hectospec. Таким образом выборка расширится до полутора или двух миллионов объектов.
Посмотрите, как менялась наша Галактика.