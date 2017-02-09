  • 11 февраля: лунное затмение и новогодняя комета
    Фото: Pixabay
  • 11 февраля: лунное затмение и новогодняя комета
    Фото: Pixabay
Наука

11 февраля: лунное затмение и новогодняя комета

Полное затмение Луны с территории России можно будет увидеть лишь 31 января 2018 года, а ночью 11 февраля состоится полутеневое затмение. И в это же время к Земле приблизится комета 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой.
Анастасия Баринова
9 февраля 2017 в 13:46
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Вокруг конуса тени Земли имеется полутень — область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Полутеневое затмение происходит, когда Луна проходит эту область, но не входит в тень. Яркость естественного спутника в это время уменьшается незначительно, но при ясном небе можно увидеть потемнение с одного края лунного диска.

По сообщению Московского планетария, очередное полутеневое затмение Луны состоится ночью 11 февраля 2017 года с 01:34 мск до 05:53 мск. Луна полностью погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра. В условиях благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение верхнего края лунного диска — на всей территории России кроме Дальнего Востока.

  • 11 февраля: лунное затмение и новогодняя комета
    Фото: Московский планетарий

В момент наибольшего погружения, когда Луна окажется в полутени Земли полностью (03:44 мск), северный край Луны будет располагаться всего в 1 угловой минуте от границы тени Земли. В это время Солнце практически полностью скроется за Землей, свечение северных областей Луны будет ослаблено, северный край Луны станет темным.

Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года, и оно будет частным (Луна попадает в полную тень Земли только частично). Полное затмение жители земного шара смогут увидеть 31 января 2018 года.

Еще одно ближайшее астрономическое событие - приближение кометы 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Она обращается вокруг Солнца за 5,26 года, то есть бывает в небе над нашей планетой достаточно часто. 11 февраля 45Р окажется на максимально близком расстоянии к Земле: 0,08 астрономической единицы (около 12 миллионов километров); расстояние, равное диаметру Луны, она пролетит примерно за 80 минут.

Комета достигнет блеска 6 звездной величины, наблюдать ее можно будет в небольшой любительский телескоп или бинокль утром, до восхода Солнца в созвездии Орла. «Новогодней» или «рождественской» комету назвали из-за времени ее открытия: в декабре 1948 года сразу три астронома обнаружили этот объект, и их фамилии (Хонда — Мркос — Пайдушакова) дали комете официальное имя.

Посмотрите, как Солнце разрывает комету.

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