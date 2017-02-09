11 февраля: лунное затмение и новогодняя комета
Вокруг конуса тени Земли имеется полутень — область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Полутеневое затмение происходит, когда Луна проходит эту область, но не входит в тень. Яркость естественного спутника в это время уменьшается незначительно, но при ясном небе можно увидеть потемнение с одного края лунного диска.
По сообщению Московского планетария, очередное полутеневое затмение Луны состоится ночью 11 февраля 2017 года с 01:34 мск до 05:53 мск. Луна полностью погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра. В условиях благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение верхнего края лунного диска — на всей территории России кроме Дальнего Востока.
В момент наибольшего погружения, когда Луна окажется в полутени Земли полностью (03:44 мск), северный край Луны будет располагаться всего в 1 угловой минуте от границы тени Земли. В это время Солнце практически полностью скроется за Землей, свечение северных областей Луны будет ослаблено, северный край Луны станет темным.
Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года, и оно будет частным (Луна попадает в полную тень Земли только частично). Полное затмение жители земного шара смогут увидеть 31 января 2018 года.
Еще одно ближайшее астрономическое событие - приближение кометы 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Она обращается вокруг Солнца за 5,26 года, то есть бывает в небе над нашей планетой достаточно часто. 11 февраля 45Р окажется на максимально близком расстоянии к Земле: 0,08 астрономической единицы (около 12 миллионов километров); расстояние, равное диаметру Луны, она пролетит примерно за 80 минут.
Комета достигнет блеска 6 звездной величины, наблюдать ее можно будет в небольшой любительский телескоп или бинокль утром, до восхода Солнца в созвездии Орла. «Новогодней» или «рождественской» комету назвали из-за времени ее открытия: в декабре 1948 года сразу три астронома обнаружили этот объект, и их фамилии (Хонда — Мркос — Пайдушакова) дали комете официальное имя.
Посмотрите, как Солнце разрывает комету.