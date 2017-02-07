  • Как работают суперчелюсти иглоротов: видео
    Фото: PLOS Media
  • Как работают суперчелюсти иглоротов: видео
    Фото: PLOS Media
Наука

Как работают суперчелюсти иглоротов: видео

Для рыб семейства Stomiidae характерна гигантская пасть с острыми зубами. Биологи детально рассмотрели механизмы ее работы.
Анастасия Баринова
7 февраля 2017 в 18:08
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Стомиевые (Stomiatidae или Stomiidae) — семейство глубоководных лучеперых рыб из отряда иглоротов, включающее 28 родов и около 285 видов. Для них характерно тонкое длинное тело и большая пасть с кинжаловидными зубами. Как и другие иглороты, стомиевые распространены во всех океанах и открытых морях, от 50° ю. ш. до 65° с. ш. Их можно встретить на разных глубинах — от 300 до 2000 метров, причем более крупные экземпляры держатся глубже. Самый миниатюрный представитель стомиевых — около 3 см, самый крупный — около 40 см.

Stomiidae — хищники, в чей рацион входят планктонные рачки и другие рыбы, при этом размер жертвы может быть сопоставим с размером головы стомиевых. Биологи из США и Франции решили узнать, каким образом иглоротам удается так широко открывать пасть. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One. Кроме того, для наглядности специалисты создали видео.

Выяснилось, что подвижность челюстей обеспечивает гибкая связка, образованная тканью хорды и расположенная между затылочной костью у основания черепа и первым шейным позвонком. Она настолько эластична, что позволяет челюстям при необходимости раскрываться на 120 градусов.

Посмотрите, как выглядит самая зубастая рыба.

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