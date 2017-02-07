В Китае ребенок родился из эмбриона, замороженного 16 лет назад
Матерью необычного ребенка стала 46-летняя китаянка, не способная зачать естественным путем. О своем бесплодии она узнала еще в молодости, но это не остановило ее в желании растить собственных детей. В 2000 году она обратилась в клинику при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу, и процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) позволила ей родить сына.
Технология ЭКО широко применяется во всем мире в случаях бесплодия. Во время процедуры яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно в пробирке. Полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2−5 дней. После этого эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.
Недавно Китай отменил правило «одна семья — один ребенок», и многие люди поспешили воспользоваться нововведением. Китаянка, заморозившая 18 эмбрионов в 2000-м году, вернулась в клинику с просьбой снова провести ей ЭКО на основе имеющегося материала.
Врачи рассказали, что «пробудить» столь долго «спавшего» эмбриона было нелегко, однако план увенчался успехом. И беременность, и роды прошли без осложнений, и на свет появился совершенно здоровый малыш. При рождении он весил 3,8 кг. Его 16-летний брат также вполне здоров и с радостью принял пополнение семейства.
Узнайте, как рождаются дети от трех родителей сразу.