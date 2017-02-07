Яркий метеорит над озером Мичиган: видео
Об объекте, который пронесся в небе над штатами Висконсин, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Огайо и приграничной частью Канады, сообщили тысячи очевидцев, а многие из них опубликовали видео полета.
Ежедневно на Землю падает до 4 млрд небесных объектов размером меньше астероида, но крупнее межпланетной пыли. Их называют метеороидами, и большинство из них слишком малы, чтобы быть замеченными без специальной оптики. Метеором становится метеороид, влетевший с огромной скоростью (11−72 км/с) в атмосферу Земли и оставивший видимый след при сгорании. Его часть, долетевшая до Земли, называется метеоритом.
Упавшее в районе озера Мичиган небесное тело классифицируется как болид. Они оставляют особенно яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов, а их полет может сопровождаться звуком. Именно эти признаки и были зафиксированы 6 февраля: очевидцы говорят о том, что от шума, вызванного падением объекта, тряслись дома, а по данным специалистов NASA, звук по силе эквивалентен взрыву 10 тонн тротила.
По расчетам специалистов, упавший в озеро Мичиган метеорит в диаметре достигал 0,7 метра при массе более 270 кг.
Посмотрите на падение крупного метеорита в озеро Байкал.