РАН требует полностью запретить гомеопатию
История гомеопатии уходит в далекое прошлое: идею о лечении малыми дозами «того, что делает человека больным», еще в XVI веке высказывал Парацельс. Как вид альтернативной медицины гомеопатия официально сформировалась к XIX веку, а в России применение гомеопатии в практическом здравоохранении было разрешено Минздравом в 1995 году.
Производством гомеопатических препаратов занимается множество компаний, а их продукция, в свою очередь, востребована на рынке. Однако специалисты со всего мира на протяжении многих лет пытаются противостоять гомеопатии. Всемирная организация здравоохранения предостерегает людей от применения гомеопатических лекарств в случае любых серьезных заболеваний.
В России в 2016 году гомеопаты проиграли суд к издательству «Вокруг света», опубликовавшему разоблачительные материалы об этом виде лечения. Недавно свою позицию высказали и представители РАН: новый меморандум комиссии по борьбе с лженаукой посвящен именно гомеопатии.
В документе, в частности, говорится: «Гомеопатия основывается на теоретических положениях, не соответствующих либо прямо противоречащих фундаментальным научным принципам и закономерностям физики, химии, биологии и медицины. Эмпирические данные, полученные в независимых клинических исследованиях высокого уровня доказательности, не подтверждают клинической эффективности гомеопатических средств». Читать далее
Ученые напоминают, что на восприятие эффективности препарата зачастую влияют ожидания пациента. Таким образом, даже бесполезные гомеопатические препараты могут снять симптомы — точно так же, как это происходит при эффекте плацебо. Не отрицая, что плацебо играет важную роль в клинических исследованиях, специалисты говорят о том, что «пустышки» помогают поставить аккуратный научный эксперимент и честно оценить эффективность препарата. Но если «действие» гомеопатии опосредуется через эффект плацебо — «непонятно, почему пациентам предлагается платить за гомеопатические средства больше, чем за пустышки, себестоимость которых близка к нулю».
В меморандуме предлагаются шаги по искоренению гомеопатии в России. Минздрав РФ должен вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, а Федеральная антимонопольная служба должна обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы. В аптеках не следует выкладывать гомеопатию рядом с традиционными лекарствами и вообще рекомендовать эту продукцию потребителям, а врачи должны информировать пациентов о неэффективности этой методики.
Комиссия при президиуме РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований была создана в 1998 году. Она вырабатывает рекомендации по спорным научным вопросам и занимается публичной критикой лженауки. Под ее прицелом — астрология, уфология, учения о торсионных полях, нетрадиционная медицина и многое другое. Минздрав РФ пообещал дать ответ на заявление о вреде гомеопатии в установленные сроки.
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