  • РАН требует полностью запретить гомеопатию
    Фото: Pixabay.com
  • РАН требует полностью запретить гомеопатию
    Фото: Pixabay.com
  • РАН требует полностью запретить гомеопатию
    Фото: Pixabay.com
Наука

РАН требует полностью запретить гомеопатию

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) заявила о лженаучности гомеопатии. Ученые предлагают прекратить в России практику подобного лечения.
Анастасия Баринова
6 февраля 2017 в 13:58
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История гомеопатии уходит в далекое прошлое: идею о лечении малыми дозами «того, что делает человека больным», еще в XVI веке высказывал Парацельс. Как вид альтернативной медицины гомеопатия официально сформировалась к XIX веку, а в России применение гомеопатии в практическом здравоохранении было разрешено Минздравом в 1995 году.

Производством гомеопатических препаратов занимается множество компаний, а их продукция, в свою очередь, востребована на рынке. Однако специалисты со всего мира на протяжении многих лет пытаются противостоять гомеопатии. Всемирная организация здравоохранения предостерегает людей от применения гомеопатических лекарств в случае любых серьезных заболеваний.

В России в 2016 году гомеопаты проиграли суд к издательству «Вокруг света», опубликовавшему разоблачительные материалы об этом виде лечения. Недавно свою позицию высказали и представители РАН: новый меморандум комиссии по борьбе с лженаукой посвящен именно гомеопатии.

В документе, в частности, говорится: «Гомеопатия основывается на теоретических положениях, не соответствующих либо прямо противоречащих фундаментальным научным принципам и закономерностям физики, химии, биологии и медицины. Эмпирические данные, полученные в независимых клинических исследованиях высокого уровня доказательности, не подтверждают клинической эффективности гомеопатических средств». Читать далее

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