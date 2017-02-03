  • Под островом Маврикий найден древний континент
    Льюис Эшвол изучает горную породу на Маврикии. Фото: Wits University — wits.ac.za
  • Под островом Маврикий найден древний континент
    Чтобы определить возраст минералов, геологи использовали метод радиоизотопной датировки. Фото: Wits University — wits.ac.za
Наука

Под островом Маврикий найден древний континент

Геологическая находка с Маврикия убеждает: под островом скрывается осколок сверхматерика.
Николай Кулапов
3 февраля 2017 в 16:21
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Остров Маврикий находится в Индийском океане, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара. Возраст местных скал и камней, по геологическим меркам, невелик: максимум — 9 миллионов лет.

Однако последние исследования свидетельствуют: в основании Маврикия, под слоями «молодых» вулканических пород, заключены куда более древние геологические структуры, зародившиеся 2,5 — 3 миллиарда лет назад. Есть основания считать эти образования осколком древнего суперконтинента — Гондваны.

31 января с этим открытием выступили геологи Льюис Эшoл (Витватерсрандский университет, ЮАР), Михаель Виденбек (Германский геологического исследовательского центр) и Тронд Торсвик из Университета Осло.

Радужное пятно в центре кадра — крупный кристалл циркона. Светлая полоса слева — полевой шпат.

  • Под островом Маврикий найден древний континент
    Фото: Wits University — wits.ac.za

Ученые установили возраст острова по кристаллам циркона, найденным в местной горной породе. В состав этого минерала входит радиоактивный элемент — уран. Подвергнув его радиоизотопному анализу, геологи смогли точно датировать кристаллы: они появились 2,5 — 3 миллиарда лет назад, причем глыбе трахита, в которой были найдены вкрапления, минуло «всего» 6 миллионов лет.

— Тот факт, что мы нашли такие старые образчики циркона, доказывает: породы в основании Маврикия — очень древние. Зародиться они могли только на континенте, — заявил профессор Эшвол.

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