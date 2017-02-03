Под островом Маврикий найден древний континент
Остров Маврикий находится в Индийском океане, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара. Возраст местных скал и камней, по геологическим меркам, невелик: максимум — 9 миллионов лет.
Однако последние исследования свидетельствуют: в основании Маврикия, под слоями «молодых» вулканических пород, заключены куда более древние геологические структуры, зародившиеся 2,5 — 3 миллиарда лет назад. Есть основания считать эти образования осколком древнего суперконтинента — Гондваны.
31 января с этим открытием выступили геологи Льюис Эшoл (Витватерсрандский университет, ЮАР), Михаель Виденбек (Германский геологического исследовательского центр) и Тронд Торсвик из Университета Осло.
Радужное пятно в центре кадра — крупный кристалл циркона. Светлая полоса слева — полевой шпат.
Ученые установили возраст острова по кристаллам циркона, найденным в местной горной породе. В состав этого минерала входит радиоактивный элемент — уран. Подвергнув его радиоизотопному анализу, геологи смогли точно датировать кристаллы: они появились 2,5 — 3 миллиарда лет назад, причем глыбе трахита, в которой были найдены вкрапления, минуло «всего» 6 миллионов лет.
— Тот факт, что мы нашли такие старые образчики циркона, доказывает: породы в основании Маврикия — очень древние. Зародиться они могли только на континенте, — заявил профессор Эшвол.
Справедливости ради, группа Эшвола не была первой, кто обнаружил циркон на Маврикии. В 2013 его частицы были найдены в местном песке. Это говорило об истинном происхождении острова, однако исследование не выглядело убедительным: мелкие крупинки минералов могли прибыть на остров на подошвах путешественников или занесены ураганом. Открытие Эшвола и его коллег, сделанное три года спустя, подтверждает ранние наблюдения.
Историческая справка
Разделение Гондваны началось примерно 200 млн лет назад. Африка, Индия, Австралия и Антарктида, бывшие одним целым, отдалились друг от друга, а между ними образовался Индийский океан.
Многие мелкие фрагменты сверхматерика ушли под воду, но один из осколков, «застрявший» между расходящимися Африкой и Индией, оказался покрыт лавой. Именно так 6−7 млн лет назад сформировался остров Маврикий.