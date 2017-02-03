В феврале МКС пролетает над Россией
МКС находится на расстоянии более 400 км от нашей планеты, совершая за сутки около 15 оборотов. Однако с Земли станция заметна не всегда.
Как рассказали в Московском планетарии, для наблюдения невооруженным глазом нужно, чтобы совпало сразу несколько условий. Помимо траектории, проходящей над данным участком суши, станция также должна освещаться Солнцем и на определенном отрезке отражать его свет. Для России это ожидается со 2 по 11 февраля, поэтому в вечернее время наблюдатели даже без бинокля заметят в небе яркую немерцающую точку, которая быстро перемещается по небосводу. Как только МКС зайдет в тень Земли, ее цвет может смениться на ярко-оранжевый.
В Роскосмосе добавляют, что станцию можно будет не только рассмотреть, но и сфотографировать. Государственная космическая корпорация опубликовала примерные графики прохода МКС в зоне видимости крупнейших российских городов.
В настоящее время на борту МКС работает 50-я основная интернациональная экспедиция в составе Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова, Олега Новицкого (Роскосмос), Роберта Шейна Кимброу, Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA). Европейский астронавт регулярно публикует снимки Земли из космоса. В ближайшие дни на его странице в сети Twitter наверняка появятся красивые фотографии России, сделанные с борта орбитальной станции.
А пока МКС еще не видна, совершите по ней виртуальную экскурсию.