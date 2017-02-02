  • Омолаживающий эффект космоса: опыт Скотта Келли
    Скотт и Марк Келли. Фото: NASA
  • Омолаживающий эффект космоса: опыт Скотта Келли
    Фото: NASA
  • Омолаживающий эффект космоса: опыт Скотта Келли
    Марк и Скотт Келли. Фото: NASA
Наука

Омолаживающий эффект космоса: опыт Скотта Келли

Влияние космических условий на человека изучено не полностью. Пополнить знания может сравнение организмов близнецов, один из которых побывал в космосе. В NASA подвели первые итоги этого исследования.
Анастасия Баринова
2 февраля 2017 в 13:36
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В число астронавтов NASA входят Скотт и Марк Келли: они не только являются высококлассными специалистами, но и гомозиготными (однояйцевыми) близнецами. Братьев также включили в программу Twins Study: с ее помощью можно наиболее эффективно наблюдать за изменениями, происходящими с телом человека в космосе.

Те или иные изменения ожидают любого астронавта, но реакция организма может быть индивидуальна. В случае однояйцевых близнецов, обладающих одинаковым набором генов, результаты эксперимента будут максимально чисты.

В марте 2016 года Скотт Келли вернулся на Землю, проработав на Международной космической станции почти год. А в общей сложности Скотт провел в космосе 520 дней. У его брата космический опыт меньше: за время своей карьеры астронавта он совершил четыре полета, общее время в космосе составляет 54 суток 1 час 2 минуты (1297 часов 2 минуты).

В течение года, проведенного Скоттом на МКС, специалисты NASA следили за биологическими и физиологическими изменениями в его организме, особое внимание уделяя возможным генетическим трансформациям. Результаты многочисленных измерений еще обрабатываются, но первые выводы уже сделаны.

В частности, было установлено, что долгое пребывание в космосе негативно отражается на скорости и точности работы памяти, а также приводит к замедлению темпов формирования костей. Среди других последствий — изменение состава микрофлоры в кишечнике, рост уровня жиров и гормонов. В NASA подчеркивают, что все эти процессы не являются для здоровья критичными. Кроме того, они оказались обратимыми: после возвращения Скотта Келли на Землю параметры со временем пришли в норму.

В основном, все эти процессы были прогнозируемыми. Главный сюрприз преподнесли результаты измерения длины концевых участков хромосом (теломер). На протяжении жизни человека они укорачиваются, и ученые связывают это с неминуемым старением. Выяснилось, что в организме Скотта за время работы на МКС теломеры в белых кровяных тельцах крови не уменьшались, а, напротив, росли.

Данный эффект, как и остальные, исчез после возвращения астронавта на Землю. Специалисты продолжают анализировать данные. Наличие или отсутствие аналогичных изменений необходимо проверить на множестве других астронавтов. Все это поможет в подготовке к длительным межпланетным миссиям.

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