  • Самые детальные снимки колец Сатурна в истории астрономии
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
  • Самые детальные снимки колец Сатурна в истории астрономии
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
  • Самые детальные снимки колец Сатурна в истории астрономии
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Наука

Самые детальные снимки колец Сатурна в истории астрономии

Миссия «Кассини» подходит к концу, но чем ближе к нему, тем более невероятные снимки присылает на Землю этот маленький зонд.
Популярная Механика
1 февраля 2017 в 11:28
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Согласно NASA, новые снимки — «самые близкие изображения внешних частей главных колец». «Кассини» за время своей миссии уже не раз фотографировал кольца, но еще никогда не подходил к ним настолько близко и не делал столь детальных снимков.

Фотографии произведены с расстояния в 56 тысяч километров с рекордно высоким разрешением — 550 метров на пиксель. На снимках хорошо видны так называемые завихрения, или провалы в кольцах, вызванные действием 62 спутников Сатурна, а также гравитационные аномалии, так называемые «спицы».

«Эти подробные фотографии дают нам совершенно новый взгляд на кольца Сатурна, а в следующие несколько месяцев мы получим еще более увлекательные данные, так как наши камеры зафиксируют другие части колец, находящиеся ближе к планете», — говорит в пресс-релизе Мэтью Тискарено, ученые из команды «Кассини».

А уже в апреле зонд «Кассини» закончит свое существование, отправившись прямо в атмосферу Сатурна.

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