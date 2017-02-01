Самые детальные снимки колец Сатурна в истории астрономии
Согласно NASA, новые снимки — «самые близкие изображения внешних частей главных колец». «Кассини» за время своей миссии уже не раз фотографировал кольца, но еще никогда не подходил к ним настолько близко и не делал столь детальных снимков.
Фотографии произведены с расстояния в 56 тысяч километров с рекордно высоким разрешением — 550 метров на пиксель. На снимках хорошо видны так называемые завихрения, или провалы в кольцах, вызванные действием 62 спутников Сатурна, а также гравитационные аномалии, так называемые «спицы».
«Эти подробные фотографии дают нам совершенно новый взгляд на кольца Сатурна, а в следующие несколько месяцев мы получим еще более увлекательные данные, так как наши камеры зафиксируют другие части колец, находящиеся ближе к планете», — говорит в пресс-релизе Мэтью Тискарено, ученые из команды «Кассини».
А уже в апреле зонд «Кассини» закончит свое существование, отправившись прямо в атмосферу Сатурна.