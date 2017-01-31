  • Человек произошел от существа, похожего на мешок
    Фото: Simon Conway Morris, Jian Han/Phys.org
  • Человек произошел от существа, похожего на мешок
    Фото: Simon Conway Morris, Jian Han/Phys.org
Наука

Человек произошел от существа, похожего на мешок

Микроскопический морской организм, живший 540 миллионов лет назад, мог быть общим предком всех животных, включая человека. К такому выводу пришла международная группа ученых из Великобритании и Китая.
Анастасия Баринова
31 января 2017 в 16:33
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Изучая отложения кембрийского периода в центральной части Китая, ученые обнаружили в них остатки неизвестного ранее организма, в длину не превышающего нескольких миллиметров. Существо, получившее название Saccorhytus coronarius, относится к вторичноротым (Deuterostomia).

В эту группу многоклеточных животных входят позвоночные (тип хордовые), в том числе и человек. Происхождение вторичноротых до конца не ясно. По общепринятой гипотезе, в ходе эволюции они отделились от первичноротых. Различие между этими группами организмов состоит в формировании ротового и анального отверстий на эмбриональной стадии. Если у Deuterostomia первичный рот превращается в анальное отверстие, а ротовое возникает позднее на противоположном конце зародыша, то у Protostomia рот никуда не перемещается. Современными представителями первичноротых являются, например, улитки, моллюски или кольчатые черви.

Ранее ученые находили остатки вторичноротых возрастом не старше 520 миллионов, и к этому времени они уже эволюционировали в более развитые виды: в иглокожих, кишечнодышащих и даже позвоночных. Saccorhytus coronarius, живший 540 миллионов лет назад, является самым древним из известных на настоящий момент представителем вторичноротых.

  • Лабораторный корпус вблизи места обнаружения Saccorhytus coronarius
    Фото: Андрей Журавлев
  • Фото: Андрей Журавлев

Saccorhytus coronarius обитал среди песчинок на дне мелкого моря; он обладал большим ртом и симметричным телом овальной формы. Организм, не имеющий конечностей и напоминающий мешок, был способен перемещаться при помощи сократительных движений покровных тканей. А конические бугорки на теле могли быть зачатками жабр, которые развились на следующем витке эволюции у рыб. Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, Saccorhytus coronarius является предком всех позвоночных и открывает еще одну важную главу в истории эволюции.

Узнайте про ответвление на генеалогическом древе человека.

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