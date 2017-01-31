Наука

В Денисовой пещере обнаружены кости лошади Оводова

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН обнаружили в Денисовой пещере останки лошади Оводова — зеброослоподобного существа, жившего на Алтае 30 тысяч лет назад одновременно с денисовским человеком.
Наука в Сибири
31 января 2017 в 11:18
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  • В Денисовой пещере обнаружены кости лошади Оводова
    Фото: loronet/Flickr.com

«Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй — коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади», — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Сергеевна Дружкова.

Возраст самых последних палеонтологических находок — около 18 тысяч лет. «Находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами. Не исключено, что денисовский человек и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова», — отмечает заведующий лабораторией сравнительной геномики ИМКБ СО РАН кандидат биологических наук Владимир Александрович Трифонов.

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Сибирские биологи исследуют костные останки лошадей не только с Алтая, но и из Бурятии, Монголии, европейской части России. Для некоторых из них уже получены полные митохондриальные геномы, и можно посмотреть, к каким современным породам они ближе. В частности, молекулярные технологии помогают палеонтологам с точностью до вида определить происхождение того или иного фрагмента кости. Один неполный митохондриальный геном лошади Оводова возрастом 48 тыс. лет из Хакассии был исследован ранее, и, сравнив с ним загадочный образец из Денисовой пещеры, предоставленный учеными из Института археологии и этнографии СО РАН, ученые поняли, что тот относится к тому же виду животных.

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