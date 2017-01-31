В Денисовой пещере обнаружены кости лошади Оводова
«Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй — коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади», — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Сергеевна Дружкова.
Возраст самых последних палеонтологических находок — около 18 тысяч лет. «Находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами. Не исключено, что денисовский человек и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова», — отмечает заведующий лабораторией сравнительной геномики ИМКБ СО РАН кандидат биологических наук Владимир Александрович Трифонов.
«В Денисовой пещере обычно датировки всех костных останков можно определить по слоям. Эта находка была из слоя 9.1, возраст которого примерно 20 тысяч лет. Однако когда мы сделали радиоуглеродный анализ этого образца, то обнаружилось, что он еще старше. То есть, похоже, произошла повторная экскавация (перемещение костных останков из более глубоких слоев). Это еще раз говорит о том, что надо аккуратно относиться к датировкам по слоям», — горит Анна Дружкова.
Впервые лошадь Оводова была описана в 2009 году известным российским археологом Николаем Дмитриевичем Оводовым по материалам из Хакасии. Ранее считалось, что подобные кости принадлежат кулану. После более тщательного морфологического и, главное, генетического анализа выяснилось, что к куланам они отношения не имеют, а являются реликтами группы архаичных лошадей, по большей части вытесненных лошадьми типа тарпана и лошади Пржевальского.
Nat-geo.ru благодарит Сибирское отделение академии наук за предоставление материала.