  • Ветрогенератор-колибри: видео
    Фото: Tyer Wind/YouTube
  • Ветрогенератор-колибри: видео
    Фото: Tyer Wind/YouTube
  • Ветрогенератор-колибри: видео
    Фото: Tyer Wind/YouTube
  • Ветрогенератор-колибри: видео
    Фото: Tyer Wind
Наука

Ветрогенератор-колибри: видео

Ученые из Туниса изобрели новый тип ветряной электростанции: конструкцию отличают небольшие размеры, а также количество и необычный принцип движения лопастей.
Анастасия Баринова
27 января 2017 в 15:47
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Инновационный ветрогенератор создан инженерами компании Tyer Wind. В основе идеи лежит наблюдение за полетом колибри. Эти крохотные птицы способность развивать скорость до 80 км/ч при взмахе крыльев до сотни раз в секунду. Предположив, что механизмы, работающие по аналогичному принципу, будут эффективны, специалисты сконструировали новый тип лопастей для ветряков.


Длина каждого из двух «крыльев» составляет 1,6 метра, их общий размах — около 3,6 метра, общая мощность одного ветрогенератора — 1 кВт. Лопасти изготовлены из углеродного волокна; их уникальная траектория движения позволяет заметно сократить используемое пространство. В свою очередь, компактные размеры конструкции дают возможность использовать ее даже на маленьких участках — например, во дворах жилых домов. Кроме того, электростанция Tyer Wind производит меньше шума.

В настоящее время заканчивается тестирование ветрогенераторов нового типа; компания Tyer Wind ожидает одобрения на официальном уровне, чтобы выйти на мировые рынки.

А пока ветрогенераторы-колибри ожидают своей участи, в Нидерландах все (!) поезда уже почти месяц работают исключительно на энергии ветра.

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