  • В теле крысы выращен мышиный орган
    Фото: Jason Snyder/Flickr.com
  • В теле крысы выращен мышиный орган
    Фото: Cell.com
Наука

В теле крысы выращен мышиный орган

Эксперименты по выращиванию различных органов в организме особей другого вида проводятся давно. Японским ученым удалось не только заменить таким образом поджелудочную железу у крысы, но и вылечить серьезное заболевание.
Анастасия Баринова
27 января 2017 в 15:20
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Практические исследования в области искусственного создания органов ведутся учеными по всему миру. Их главная задача — сделать трансплантацию доступной для всех нуждающихся. В настоящее время множество пациентов с самыми разными заболеваниями находятся в очереди, но далеко не все доживают до пересадки: дефицит человеческих донорских органов слишком велик. Восполнить его могли бы искусственные компоненты.

Научившись выращивать простые органы и ткани в пробирках, специалисты приступили к экспериментам по выращиванию органов на основе других живых организмов. Например, d 2015 году биотехнологам удалось вырастить крысе искусственную лапу.

Сегодня международная группа ученых под руководством биолога Хиромицу Накаучи (Hiromitsu Nakauchi) экспериментирует с выращиванием поджелудочной железы. Здоровье ее панкреатических островков (островки Лангерганса) является важным звеном в профилактике и лечении диабета.

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