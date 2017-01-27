В теле крысы выращен мышиный орган
Практические исследования в области искусственного создания органов ведутся учеными по всему миру. Их главная задача — сделать трансплантацию доступной для всех нуждающихся. В настоящее время множество пациентов с самыми разными заболеваниями находятся в очереди, но далеко не все доживают до пересадки: дефицит человеческих донорских органов слишком велик. Восполнить его могли бы искусственные компоненты.
Научившись выращивать простые органы и ткани в пробирках, специалисты приступили к экспериментам по выращиванию органов на основе других живых организмов. Например, d 2015 году биотехнологам удалось вырастить крысе искусственную лапу.
Сегодня международная группа ученых под руководством биолога Хиромицу Накаучи (Hiromitsu Nakauchi) экспериментирует с выращиванием поджелудочной железы. Здоровье ее панкреатических островков (островки Лангерганса) является важным звеном в профилактике и лечении диабета.
На первом этапе орган из стволовых клеток крысы выращивали в теле мыши, а затем его пересаживали крысам, больным диабетом. Желаемого результата добиться не удалось: железы, выращенные в теле мыши, имели слишком маленький размер, чтобы справляться с возложенными на них задачами. После этого биологи провели эксперимент «наоборот»: орган должен быть выращен в теле более крупного животного. Ученые изменили ДНК крыс таким образом, чтобы у их потомства не формировалась собственная поджелудочная железа, а затем ввели стволовые клетки мышей в эмбрионы крыс. Крысята с «чужим» органом ничем не отличались от обычных сородичей. Они проживали жизнь в лабораторных условиях, что позволяло органу вырасти до необходимого размера. После смерти экспериментальных крыс препарировали, извлекая «мышиную» поджелудочную железу. Ее пересадка мышам, больным диабетам, оказалась успешной: в течение года уровень глюкозы животных нормализовался. Помимо того, мышам потребовался более короткий курс иммунодепрессантов, чем при обычной трансплантации.
Авторы открытия видят в нем большие перспективы; следующими задачами станет выращивание в организме крысы других мышиных органов — печени, почек и легких.