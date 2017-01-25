  • Полет на Луну осуществят пять частных компаний
    Фото: Lunar.xprize.org
  • Полет на Луну осуществят пять частных компаний
    Фото: Lunar.xprize.org
  • Полет на Луну осуществят пять частных компаний
    Фото: Lunar.xprize.org
Наука

Полет на Луну осуществят пять частных компаний

Соревнование по отправке первого частного космического аппарата к поверхности Луны вышло на финишную прямую: стали известны пять финалистов.
Анастасия Баринова
25 января 2017 в 13:30
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В 2007 году ученым со всего мира было предложено создать луноход, который совершит мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли и передаст изображения в высоком разрешении. Конкурс организован фондом X Prize и компанией Google, его общий призовой фонд составляет 30 млн долларов.

Заявку на участие подали более 30 компаний, но впоследствии число желающих сократилось до 16. Летом 2016 года одна из команд существенно обогнала конкурентов: MoonEx (США) первой смогла получить правительственное разрешение на осуществление полетов в космос. При отсутствии подобного документа даже самый сверхсовременный луноход не сможет приступить к выполнению миссии.

Посадочный модуль MoonEx отправится на Луну при помощи экспериментальной ракеты Electron, разработанной американско-новозеландским научным объединением Rocket Lab. В период между 2017 и 2020 годами планируется совершить три запуска.

Затем о выполнении первых задач в рамках конкурса сообщила индийская команда Team Indus. Старт намечен на 28 декабря 2017 года. Посадочный модуль отправится в космос на борту ракеты PSLV, разработанной индийским космическим агентством Indian Space Research Organization. Ровер получил название ECA (Ek Chhoti si Asha: «одна маленькая надежда»).

  • Полет на Луну осуществят пять частных компаний
    Фото: Teamindus.in

Израильская команда SpaceIL разработала лунный посадочный модуль Sparrow. Договор с компанией SpaceX позволит доставить его на Луну одной из ракет-носителей Falcon 9; запуск произойдет во второй половине 2017 года.

В международное объединение Synergy Moon входят ученые из более чем 15 стран. Разработанный ими аппарат отправится на Луну с помощью ракеты Neptune 8, созданной компанией Interorbital Systems. Читать далее

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