Полет на Луну осуществят пять частных компаний
В 2007 году ученым со всего мира было предложено создать луноход, который совершит мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли и передаст изображения в высоком разрешении. Конкурс организован фондом X Prize и компанией Google, его общий призовой фонд составляет 30 млн долларов.
Заявку на участие подали более 30 компаний, но впоследствии число желающих сократилось до 16. Летом 2016 года одна из команд существенно обогнала конкурентов: MoonEx (США) первой смогла получить правительственное разрешение на осуществление полетов в космос. При отсутствии подобного документа даже самый сверхсовременный луноход не сможет приступить к выполнению миссии.
Посадочный модуль MoonEx отправится на Луну при помощи экспериментальной ракеты Electron, разработанной американско-новозеландским научным объединением Rocket Lab. В период между 2017 и 2020 годами планируется совершить три запуска.
Затем о выполнении первых задач в рамках конкурса сообщила индийская команда Team Indus. Старт намечен на 28 декабря 2017 года. Посадочный модуль отправится в космос на борту ракеты PSLV, разработанной индийским космическим агентством Indian Space Research Organization. Ровер получил название ECA (Ek Chhoti si Asha: «одна маленькая надежда»).
Израильская команда SpaceIL разработала лунный посадочный модуль Sparrow. Договор с компанией SpaceX позволит доставить его на Луну одной из ракет-носителей Falcon 9; запуск произойдет во второй половине 2017 года.
В международное объединение Synergy Moon входят ученые из более чем 15 стран. Разработанный ими аппарат отправится на Луну с помощью ракеты Neptune 8, созданной компанией Interorbital Systems. Читать далее
Пятым финалистом конкурса Google Lunar X PRIZE стала японская компания Hakuto. Ее луноход станет соседом индийского ECA на борту ракеты PSLV. Преимуществом такого сотрудничества также станет возможность совместной работы обоих аппаратов в области изучения естественного спутника Земли.
Теперь каждый из финалистов должен осуществить отправку своего модуля на Луну до 31 декабря 2017 года. Первая команда, которая справится с этой и остальными научными задачами проекта, получит главный приз в размере 20 миллионов долларов.
Приз за второе место составляет пять миллионов долларов. Предусмотрены дополнительные денежные награды за выполнение необязательных заданий (это, например, посещение ровером посадочной зоны первой миссии «Аполлон»). Не остались без внимания и те участники, которые не дошли до финального тура: они смогут разделить один миллион долларов поощрительной награды Diversity Prize.
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