Как менялся климат с XIX века по наше время: видео
Анализом климатических тенденций занимаются специалисты Всемирной метеорологической организации, а также ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований, Института Годдарда NASA и других научных учреждений по всему миру. Итоги их исследований показывают, что 2016 год, ставший самым жарким в истории наблюдений, продолжает долгосрочную тенденцию.
Средняя температура поверхности планеты поднялась на 1,1 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой (конец XIX века). Росгидрометцентр отмечает, что и для России прошедший год стал третьим самым теплым в истории, хоть и не подряд: предыдущие рекорды зафиксированы в 2007 и 2015 гг.
Теплее обычного также было на большей части Североамериканского континента, на Ближнем и Среднем Востоке, в Китае и на океанических акваториях, расположенных к востоку от Евразии и Северной Америки: над теплыми течениями воздух прогрелся на 2−3 ºС выше нормы. Самые крупные аномалии наблюдаются в Арктике: на Русском Севере они превысили 3…8 °С, в канадском секторе Арктики и в Гренландии, а также на востоке Якутии и на Чукотке — 3…4 °С.
Видеоролик, созданный на основе объединенных данных, наглядно демонстрирует изменение климата начиная с 1880 года, когда метеонаблюдения начали вестись официально.
Изменение климата объясняется беспрецедентным ростом концентрации в атмосфере углекислого газа: за последние 50 лет она увеличилась более чем на 30% и достигла 400 частей на миллион. Из-за климатических изменений площадь арктических льдов сокращается каждые 10 лет на 10−15%. Кроме того, за последние 100 лет уровень мирового океана поднялся почти на 20 см.
При этом эффектом глобального потепления является не только повышение температуры, но и увеличение числа опасных гидрометеорологических явлений.