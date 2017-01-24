Метеоспутник NASA прислал первые снимки
Спутники серии GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite — «геостационарный эксплуатационный спутник наблюдения за окружающей средой») предназначены для проведения атмосферных и поверхностных измерений Западного полушария. Их инструменты работают в пять раз быстрее и имеют в четыре раза большее разрешение, чем у аппаратуры предыдущего поколения. Съемка ведется раз в 15 минут, но при необходимости частота кадров увеличивается до двух в минуту. В настоящее время на орбите работает метеозонд GOES-16 (прежнее название — GOES-R), запущенный 19 ноября 2016 года. Первый пакет данных, присланных спутником в январе, включает снимок континентальной части США под влиянием недавнего ливневого фронта, пылевую бурю у берегов Африки, отмели в Карибском бассейне и другие изображения. Информация, которую GOES передает на Землю, не просто красивая картинка: она необходима для прогнозирования погоды, слежения за бурями, мониторинга космической погоды и для метеорологических исследований. Об этом сообщил директор Погодного бюро Национального управления океанических и атмосферных исследований Луис Уччеллини (Luis Uccellini). Большинство фотографий сделано для калибровки инструментов; тест показал, что все они работают хорошо.
На новую орбиту GOES будет переведен осенью, а метеозонд следующего поколения будет запущен в 2018 году.
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