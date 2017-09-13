Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
«Давай, родной, ну же! Тьфу, ну что ты будешь делать!» — внушительной комплекции господин лет сорока пяти, казалось, сейчас не выдержит. Спрыгнет со второго яруса сделанных из прессованного сена трибун, перемахнет через ограждение и выскочит на арену. Обычно так болеют на масштабных дерби вроде «Зенит» — «Спартак» — вот только мы совсем не на футболе.
Обычно путь из Брянска к ферме «Леденево», расположенной рядом с одноименной деревней, занимает 30−40 минут. Сегодня все по-другому: туда движутся сотни машин, перемежаемые автобусами и минивэнами. Эти места уже видели подобную картину в прошлом году — в Жуковский район вернулось «Русское родео», за четыре года своего существования утвердившееся в статусе одного из главных событий в жизни Брянской области.
От парковки до места главного действия идти примерно 15 минут. Вокруг еще не тронутые осенней рябью зеленые луга вперемешку с распаханным черноземом; за тянущимися на сотни метров оградами — стада бычков; то тут, то там гостям улыбаются девушки в клетчатых рубашках и ковбойских шляпах — инструкторы и гиды в одном лице.
Дети, которых тут, кажется, едва ли не больше, чем взрослых, летят вперед быстрее, чем на уроках физкультуры — их ждут огромные батуты и «подтяжки», лабиринты из стогов сена, верховая езда и еще десяток развлечений, многие из которых не найти в городских парках.
«Хотите покажу, как это делается?» — улыбается доходящий ростом мне до пояса мальчишка, глядя на мои тщетные попытки справиться с лассо. В голове тут же всплывают слова Райана Белла: «Городские дети играют с обычными игрушками, а дети, живущие на ранчо, возятся с лошадьми и лассо». Протягиваю аркан, и через несколько секунд юный ковбой затягивает петлю вокруг выструганной из березы «мишени». Это действительно впечатляет: если первый попавшийся десятилетний пацан обращается с лассо не хуже героев вестернов, то что же покажут парни на родео?
неплохого Майкла Баффера, знаменуя начало единственного в своем роде шоу в России. Девять команд из разных регионов страны — от Брянска до Калининграда — соревнуются в четырех дисциплинах. Визитная карточка служит разогревом, который тем не менее оценивается жюри на общих основаниях, где главными критериями служат общая эффектность выезда и синхронность действий.
Отдельная песня — музыкальное сопровождение, варьирующееся от разбитного фолка до Виктора Цоя и сокрушительных риффов, авторы которых явно вдохновлялись ранними Rammstein.
***
В уже упомянутом выше разговоре Райан Белл, один из главных евангелистов ковбойской культуры на нашей планете, отвечая на вопрос о том, что такое родео, сказал: «Это про драйв, брызги земли из-под копыт, про «кровью и потом», если ты понимаешь, о чем я».
Теперь я понимаю его еще лучше — и в 2018 году приеду за всем этим снова. Надеюсь, к тому моменту я уже научусь держать в руках лассо.