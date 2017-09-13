  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
  • Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»
    Фото: Таня Шарапова
Русское родео

Секрет фермы: как прошло «Русское родео-2017»

Главный редактор Nat-geo.ru выяснил, как выглядит родео по-русски.
Илья Минский
13 сентября 2017 в 10:32
305

«Давай, родной, ну же! Тьфу, ну что ты будешь делать!» — внушительной комплекции господин лет сорока пяти, казалось, сейчас не выдержит. Спрыгнет со второго яруса сделанных из прессованного сена трибун, перемахнет через ограждение и выскочит на арену. Обычно так болеют на масштабных дерби вроде «Зенит» — «Спартак» — вот только мы совсем не на футболе.

Обычно путь из Брянска к ферме «Леденево», расположенной рядом с одноименной деревней, занимает 30−40 минут. Сегодня все по-другому: туда движутся сотни машин, перемежаемые автобусами и минивэнами. Эти места уже видели подобную картину в прошлом году — в Жуковский район вернулось «Русское родео», за четыре года своего существования утвердившееся в статусе одного из главных событий в жизни Брянской области.

От парковки до места главного действия идти примерно 15 минут. Вокруг еще не тронутые осенней рябью зеленые луга вперемешку с распаханным черноземом; за тянущимися на сотни метров оградами — стада бычков; то тут, то там гостям улыбаются девушки в клетчатых рубашках и ковбойских шляпах — инструкторы и гиды в одном лице.

  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова

Дети, которых тут, кажется, едва ли не больше, чем взрослых, летят вперед быстрее, чем на уроках физкультуры — их ждут огромные батуты и «подтяжки», лабиринты из стогов сена, верховая езда и еще десяток развлечений, многие из которых не найти в городских парках.

  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Таня Шарапова
  • Фото: Илья Минский
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Родео по-русски
Родео по-русски