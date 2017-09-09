  • 28 дней по морю: как в Брянске появились коровы из Австралии
  • 28 дней по морю: как в Брянске появились коровы из Австралии
  • 28 дней по морю: как в Брянске появились коровы из Австралии
Русское родео

28 дней по морю: как в Брянске появились коровы из Австралии

Nat-geo.ru и «Мираторг» рассказывают, как в Брянской области был запущен проект по разведению абердин-ангусской породы скота.
Партнерский материал
9 сентября 2017 в 11:12
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— Они к нам, как я говорю, приехали с югов в майках. А у нас зима, — рассказывает Виктор Петрович Буйволов. Нарочно не придумаешь, но именно человек с такой фамилией уже почти шесть лет управляет фермой по разведению «мраморных» бычков.

В 2011 году эти животные были завезены в Россию, что положило начало совершенно новой для нашей страны отрасли мясного скотоводства. Расположенная в часе езды от Брянска ферма «Валуец» компании «Мираторг» была одной из первых, принявших у себя 3939 Абердин-ангусов.

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Кто такие Абердин-ангусы

Абердин-ангус — эта мясная порода крупного рогатого скота, которая дает эталонную говядину для стейков. Скот быстро и хорошо откармливается, и по округлости форм, скороспелости и качеству туш он стоит на первом месте. Порода была выведена в Шотландии в графствах Абердин и Ангус, откуда и получила свое название.

Завезенные на ферму «Валуец» животные были ремонтными телками.

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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Теленка женского пола называют телкой (до первой случки). Ремонтными телками называют молодых животных, которых вводят в стадо для увеличения или поддержания численности его поголовья. Стельную (беременную) самку до первого отела называют нетелью. А после первого отела она уже становится коровой.

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Первые телята на ферме появились на свет в 2012 году. Сейчас здесь живет 4200 коров, 4050 телят и 170 быков. В отличие от домашних животных, Абердин-ангусы никогда не подпустят к себе человека ближе, чем на два метра. Именно эта особенность Абердин-ангусов предопределяет специфику работы людей на ферме.

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