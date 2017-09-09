28 дней по морю: как в Брянске появились коровы из Австралии
— Они к нам, как я говорю, приехали с югов в майках. А у нас зима, — рассказывает Виктор Петрович Буйволов. Нарочно не придумаешь, но именно человек с такой фамилией уже почти шесть лет управляет фермой по разведению «мраморных» бычков.
В 2011 году эти животные были завезены в Россию, что положило начало совершенно новой для нашей страны отрасли мясного скотоводства. Расположенная в часе езды от Брянска ферма «Валуец» компании «Мираторг» была одной из первых, принявших у себя 3939 Абердин-ангусов.
Кто такие Абердин-ангусы
Абердин-ангус — эта мясная порода крупного рогатого скота, которая дает эталонную говядину для стейков. Скот быстро и хорошо откармливается, и по округлости форм, скороспелости и качеству туш он стоит на первом месте. Порода была выведена в Шотландии в графствах Абердин и Ангус, откуда и получила свое название.
Завезенные на ферму «Валуец» животные были ремонтными телками.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Теленка женского пола называют телкой (до первой случки). Ремонтными телками называют молодых животных, которых вводят в стадо для увеличения или поддержания численности его поголовья. Стельную (беременную) самку до первого отела называют нетелью. А после первого отела она уже становится коровой.
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Первые телята на ферме появились на свет в 2012 году. Сейчас здесь живет 4200 коров, 4050 телят и 170 быков. В отличие от домашних животных, Абердин-ангусы никогда не подпустят к себе человека ближе, чем на два метра. Именно эта особенность Абердин-ангусов предопределяет специфику работы людей на ферме.
— Абердин-ангусы — это полудикие, но спокойные и дружелюбные животные. Телята, отличаются особенной любознательностью, — объясняет Буйволов. — Могут за машиной бежать и заглядывать в окна, обступать вокруг, но никогда не дадут себя погладить.
Особенности содержания полудикого скота
Для содержания полудиких животных обязательно нужны специально обученные операторы — ковбои. Чтобы оценить масштаб работы этих людей, можно провести простое сравнение: сейчас на ферме «Валуец» работает 17 операторов — на несколько тысяч голов скота! Такими, казалось бы, малыми силами они перегоняют стада на пастбища и следят за животными во время выпаса.
На пастбищах Абердин-ангусы пасутся с апреля по октябрь, там же происходят и отелы. На ферме «Валуец» телята проводят полгода. В загонах на ферме содержится лишь небольшая часть животных. В одном — телята, в другом — коровы, в третьем — животные на выбраковку (например, коровы, у которых проблемы с выменем), еще в одном — сироты (телята, которые по каким-то причинам потеряли матерей). Отдельный загон — с животными на лечении.
Главная задача работников фермы — обеспечивать контроль за здоровьем скота. «Для себя мы отметили: если животное где-то в стороне и не интересуется тем, кто прибыл на пастбище, значит, оно либо уже заболело, либо заболеет», — поясняет Виктор Буйволов.
Осуществить профилактические осмотры, вакцинацию и лечение скота невозможно без участия ковбоев. Например, для вакцинации, поскольку она массовая, ковбои собирают животных вместе и прогоняют через кораль (специальный загон). Так как Абердин-ангусы — полудикие животные, просто так стоять они не будут, поэтому при помощи специального гидравлического станка животных фиксируют в одном положении и проводят с ним все необходимые процедуры: взвешивают, прививают или лечат. Все данные о животном фиксируется в компьютере. У каждой особи на ухе есть специальный чип, просканировав который, сотрудник фермы может получить всю информацию о животном с самого его рождения.
Какого результата удалось добиться с 2011 года
За шесть лет с момента старта «Мираторг» построил 63 фермы в Брянской, Калининградской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областях, став крупнейшим производителем говядины в России. Поголовье скота на этих фермах насчитывает более полумиллиона Абердин-ангусов.
Каждая ферма выполняет свою определенную функцию. Например, главная задача фермы «Валуец» — производить телят, которые появляются здесь на свет и проводят на ферме еще полгода. Затем шестимесячных бычков отправляют на специализированные фермы доращивания еще на полгода, а потом финальная стадия — 200 дней интенсивного зернового откорма на фидлоте (откормочная площадка для содержания крупного рогатого скота).
Кажется, что это очень понятная и простая схема, но потребовалось много труда, чтобы запустить этот сложный механизм и система работала без перебоев.
Перед завозом скота нужно было закупить оборудование и отработать систему кормления животных. Сейчас на ферме «Валуец» за это отвечают девять механизаторов. Корм для животных подается из большой машины-миксера. Администратор вбивает на компьютере рецепт, согласно которому в машину поступают ингредиенты (силос, шрот и минеральные добавки), где они смешиваются и измельчается.
Когда животных уже привезли на ферму, нужно было научиться управлять полудиким скотом, а для этого приобрести новые незнакомые никому в России ковбойские навыки. Потому что даже такая простая, на первый взгляд, задача как, например, заарканить бычка, требует больших усилий. Поймать его верхом на лошади требует особой сноровки. Лошади нужны тоже определенные, а именно квотерхорсы. Эта американская порода лошадей отлично работает со скотом и за счет своих спринтерских качеств может помогать ковбоям догонять отбившихся от стада животных.
С 2014 года обучение операторов, работающих с этими животными, проходит в Академии «Мираторга». Сотрудники компании могут поступить на базовый курс, который длится два месяца, чтобы овладеть самыми необходимыми навыками.
Продемонстрировать свое мастерство ковбои могут на ежегодных родео, которые «Мираторг» организует с 2014 года. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте родео.