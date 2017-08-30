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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
Экипировка ковбоя: инфографика
В преддверии «Русского Родео», которое пройдет 9 сентября в Брянской области, Nat-geo.ru и «Мираторг» рассказывают и показывают, из чего состоит ковбойская экипировка.
Партнерский материал
30 августа 2017 в 14:45
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Экипировка ковбоя была не только предельно функциональна, но и позволяла выражать свою индивидуальность: фасон шляпы, оформление седла и насечки на шпорах.
Соревнования русских ковбоев проходят в Брянской области с 2014 года. Четвертое родео, организованное компанией «Мираторг», состоится 9 сентября 2017 года. Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.