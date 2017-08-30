  • Экипировка ковбоя: инфографика
    Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
  • Экипировка ковбоя: инфографика
    Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
  • Экипировка ковбоя: инфографика
    Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
  • Экипировка ковбоя: инфографика
    Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
  • Экипировка ковбоя: инфографика
    Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
Русское родео

Экипировка ковбоя: инфографика

В преддверии «Русского Родео», которое пройдет 9 сентября в Брянской области, Nat-geo.ru и «Мираторг» рассказывают и показывают, из чего состоит ковбойская экипировка.
Партнерский материал
30 августа 2017 в 14:45
23

Экипировка ковбоя была не только предельно функциональна, но и позволяла выражать свою индивидуальность: фасон шляпы, оформление седла и насечки на шпорах.

info-2-3.png

Соревнования русских ковбоев проходят в Брянской области с 2014 года. Четвертое родео, организованное компанией «Мираторг», состоится 9 сентября 2017 года. Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.

Тоже интересно

«Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли». Американский ковбой — о российском скотоводстве

Обсудить
СМИ2
Страшная встреча в глухом лесу закончилась веселым курьезом
Страшная встреча в глухом лесу закончилась веселым курьезом
Тоже интересно
Коров окружать: как появилось родео
Коров окружать: как появилось родео
Дальний Восторг
Дальний Восторг