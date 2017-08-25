«Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли». Американский ковбой — о российском скотоводстве
Райан Белл — американский журналист и фотограф, специализирующийся на фермерском деле и ковбойской культуре. Его работы неоднократно публиковались в Western Horseman, Bloomberg, Outside и других крупных мировых медиа. После громкого успеха проекта Comrade Cowboys, за несколько лет удостоившегося четырех престижных журналистских премий, в 2015 году Белл в качестве журналиста National Geographic отправился в путешествие по Евразии для изучения культуры фермерства и животноводства в России и Казахстане.
Портрет Райана Белла.
— Райан, почему тогда, в 2015 году, ты выбрал именно Россию и Казахстан?
На самом деле с российским животноводством я познакомился еще в 2010 году. Тогда я был своего рода засланным казачком — журналистом в группе ковбоев, которые привезли стадо из 1450 Абердин-ангусов черной масти (порода крупного рогатого скота — Nat-geo.ru) из Монтаны в Россию. Всю зиму, весну и лето мы работали, помогая животным адаптироваться к российскому климату. Параллельно мы тренировали жителей местной деревни, обучая их азам ковбойского мастерства. Впоследствии я написал об этом трехсерийный цикл для Western Horseman, главного тематического журнала о ковбоях, их культуре и стиле жизни.
Мы уехали, прошло несколько лет, но я постоянно думал о друзьях, что нашел в России; что происходит на ранчо и как вообще чувствует себя эта новая индустрия по производству говядины в стране. В результате в 2015 году я подал заявку на Fulbright-National Geographic Storytelling Fellowship (совместная программа National Geographic Society и Госдепартамента США, позволяющая талантливым журналистам отправиться в путешествие с целью написания материала на «глобально значимую тематику» — Nat-geo.ru) и выиграл, что позволило мне продолжить свое исследование. Решение добавить к маршруту Казахстан было принято не просто так: я слышал, что в их животноводческой индустрии также ожидался подъем, а между странами [Россией и Казахстаном] шла активная торговля скотом. Ну, и роль Казахстана в СССР в этом плане тоже показалась интересной: они были поставщиком красного мяса в остальные республики, включая Россию, и мне захотелось побольше узнать об этом советском наследии.
— Ок, вот ты приехал в наши края. Насколько сильным показалось отставание от того, как все работает в США?
Прежде всего надо понимать, что ранчевое скотоводство — это невероятно сложная штука. Работа очень тяжелая — как технически, так и физически. Короче, давай скажу так: американским фермерам потребовалось больше 150 лет для того, чтобы развить необходимые технологии и биологически усовершенствовать черных Абердин-ангусов, сделав их, возможно, эталоном индустрии. Скотоводство — это искусство и наука в одном лице, и его развитием занимались поколения людей.
Российские фермеры поступили умно: они импортировали лучший американский скот и оборудование, что позволило им одним махом перескочить 150 лет технологического и биологического развития отрасли. Другой вопрос, что собственно даже вдохновленный русский ковбой не может перепрыгнуть 150 лет получения знаний о ремесле. Чтобы стать хорошим ковбоем, нужно учиться всю жизнь — так говорят в США. Старые ковбои передают свои знания молодым поколениям — от отцов и дедов к сыновьям и внукам. Городские дети играют с обычными игрушками, а дети, живущие на ранчо, возятся с лошадьми и лассо. Российские же ковбои учатся многим вещам с нуля уже во взрослом возрасте, и это гораздо сложнее, чем может показаться.
— И сколько времени нам потребуется на то, чтобы подтянуться?
Некоторые эксперты считают, что это займет лет двадцать, то есть примерно цикл целого поколения. И это будет лишь началом, укоренением индустрии. Тогда первое поколение российских ковбоев уже будет обладать определенным опытом, набьет шишки на ошибках, сделают свои собственные открытия на предмет того, как выращивать скот именно в России. И вот когда они передадут свои знания следующему поколению, тогда российское ранчевое скотоводство действительно утвердится.
«То, что я слышал об Америке на российском телевидении, было просто натуральным бредом»
Райан Белл
— В хорошем смысле что-нибудь сразу удивило?
Дело было первой зимой. Мы все впахивали на ранчо и параллельно отбрасывали в сторону свои стереотипы о США и России. В наших странах людей постоянно бомбардируют негативом про «противоположную» сторону, и в результате мы перестаем видеть людей друг в друге. То, что я слышал об Америке на российском телевидении, было просто натуральным бредом, однако это дало мне понять, что то же самое можно сказать и об американском ТВ в отношении России. Люди были невероятно гостеприимны, они делали все, чтобы я почувствовал себя как дома — я никак такого не ожидал. На тот момент я знал всего пару слов на русском, но нам все равно удавалось общаться. В том была жесткая необходимость: животным требовалась наша совместная работа, иначе они бы просто не выжили. Да и в целом мы понимали важность нашей задачи: российская пищевая промышленность находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии, во многом зависела от импорта, и в том числе поэтому наше ранчо должно было стать успешным.
О, кстати, еще вспомнил интересное. У некоторых есть природный талант работать со скотом и лошадьми. Это как инстинкт. Может прозвучать странно — по крайней мере, у меня нет для этого никакого научного обоснования, — но я пришел к выводу, что ковбойские инстинкты передаются по наследству. У многих мастеров нашего ремесла вырастают дети, которые также становятся хорошими ковбоями. В общем, был один молодой парень по фамилии Коровкин, которого мы тренировали, и он оказался очень хорош. Это при том, что я говорил выше: хорошие ковбои учатся с самого детства. Может, его предками были казаки?
— Два года назад ты снова приезжал в Россию — на скотобойню «Мираторга».
Сказать, что я был впечатлен — не сказать ничего. Начать хотя бы с дизайна: они использовали голландские наработки, а это ультрасовременная тема. В целом, то, что я увидел, стало доказательством того, насколько далеко вперед шагнула мясная индустрия. Они способны не только работать с огромным количеством животных, но и делать это с минимальным количеством отходов и с минимальными издержками, при высоких санитарных стандартах. Также очень важный момент — люди, которые работают с животными. Дело не только в, скажем, этических стандартах; например, если животное боится человека, в его организме начинают вырабатываться вещества, которые впоследствии портят вкус мяса.
Скотобойня «Мираторга» оказалась намного более продвинутой, чем все, что я видел дома. Впрочем, причина кроется в экономике — думаю, владельцы компании со мной согласятся. Строительство скотобойни — очень затратная история; нужно 20−30 лет, чтобы вывести ее на прибыльность. То, что строилось в Штатах в 1980-х, только сейчас выходит на этот уровень, но вскоре всем им придется проводить масштабное обновление, чтобы иметь возможность использовать последние технологии — и тогда цикл начнется заново. Это еще одно доказательство того, что в ранчевом скотоводстве все циклично и завязано на жизни разных поколений.
— В одном из постов на NG Voices (блог-платформа американского National Geographic — Nat-geo.ru) ты писал о русском парне, хотевшем, чтобы ты научил его азам ковбойского мастерства. Как у него дела?
Его звали Юрий Рыбаков. Он один из тех людей, у которых есть — не знаю, как это сказать, — внутреннее ощущение; что-то тянущее тебя к ковбойской работе. Он не знал усталости, вставал раньше всех, шел на работу и уходил позже всех. Когда я только познакомился с Юрием, он был бизнес-консультантом ранчо. Последнее, что я слышал: он возглавил всю компанию. Надеюсь, что он по-прежнему ей управляет, потому что России нужны такие люди, как он, и особенно они нужны скотоводческой индустрии на текущей ранней стадии ее развития.
— Ок, а если к тебе обращусь я — человек, который последний раз сидел на лошади в 10-летнем возрасте, и то ее вела под уздцы девушка-инструктор. Сколько мне потребуется времени, чтобы хотя бы в седле нормально держаться?
Держаться в седле я тебя научу за день, но чтобы стать с лошадью на «ты», придется потратить всю жизнь. Я занимаюсь этим 40 лет — и по-прежнему учусь. Ковбои, во-первых, понимают, что к лошади нужно относиться с уважением, а во-вторых, принимают тот факт, что она способна научить тебя большему, чем ты способен научить ее. Лучшие тренеры говорят, что каждый раз, оказываясь в седле, узнают что-то новое.
Многие работники российских ранчо, научившись неплохо держаться в седле, тут же начинают лететь вперед настолько быстро, насколько возможно — с криками, гиканьем, погоняют лошадь изо всех сил. Знаешь, такая демонстрация крутизны. Вот только на самом деле западные вестерны, откуда это все идет, показывают некорректную картину. Хорошие ковбои ведут лошадь медленно и никогда не повышают голос. Быстрая езда причиняет лошади дискомфорт, да и скот начинает нервничать. Скотоводам не нужно, чтобы стадо куда-то бежало: это лишние физические «упражнения», из-за которых животные теряют вес, а жирный бычок — это дорогой и очень вкусный бычок.
— 9 сентября под Брянском пройдет «Русское родео-2017». Ты когда-нибудь участвовал в чем-то подобном?
Я езжу на родео каждый год, но исключительно как зритель. Сам никогда не участвовал. Но это очень круто. Это про драйв, брызги земли из-под копыт, про «кровью и потом», если ты понимаешь, о чем я.
— Понимаю. А, чисто теоретически, ты бы смог приехать на родео как участник?
Я мог бы принять участие в нескольких дисциплинах: например, в работе с лассо, скачках с огибанием стоек, укрощении необъезженной лошади. Однако родео уже превратилось в профессиональный спорт, которым занимаются люди, целенаправленно тренирующиеся всю свою жизнь. При этом, что забавно, многие из профессиональных спортсменов не слишком хороши именно в ковбойском деле. Они проводят гораздо больше времени за тренировкой элементов тех или иных дисциплин, чем за работой на ранчо.
— Что можно противопоставить родео как спорту?
На американском Западе проводят так называемые ranch rodeos. Принимать в них участие могут только настоящие ковбои, работающие на ранчо, а сами ранчо периодически выступают спонсорами. Сами соревнования тоже немного отличаются друг от друга, и эти отличия отражают ту рабочую действительность, в которой ковбои каждый день живут на своих ранчо.
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В России соревнования, в которых принимают участие настоящие ковбои, а не спортсмены, проходят в Брянской области с 2014 года. Четвертое родео, организованное компанией «Мираторг», состоится 9 сентября 2017 года. Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.