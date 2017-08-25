  • «Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли». Американский ковбой — о российском скотоводстве
    Фото: Райан Белл
  • «Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли». Американский ковбой — о российском скотоводстве
    Фото: Райан Белл
  • «Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли». Американский ковбой — о российском скотоводстве
    Фото: Райан Белл
Русское родео

«Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли». Американский ковбой — о российском скотоводстве

Сколько нужно времени российским ковбоям, чтобы догнать американских? В чем принципиальное отличие между двумя культурами? Сколько времени необходимо, чтобы научиться сидеть в седле? Чем отличается родео-шоу от соревнований, в которых принимают участие ковбои, работающие на ранчо? Об этом и многом другом — в интервью Райана Белла, посвятившего свою жизнь изучению ковбойской культуры на планете Земля.
Текст: Илья Минский Фото: Райан Белл
25 августа 2017 в 20:55
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Райан Белл — американский журналист и фотограф, специализирующийся на фермерском деле и ковбойской культуре. Его работы неоднократно публиковались в Western Horseman, Bloomberg, Outside и других крупных мировых медиа. После громкого успеха проекта Comrade Cowboys, за несколько лет удостоившегося четырех престижных журналистских премий, в 2015 году Белл в качестве журналиста National Geographic отправился в путешествие по Евразии для изучения культуры фермерства и животноводства в России и Казахстане.

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Портрет Райана Белла.

— Райан, почему тогда, в 2015 году, ты выбрал именно Россию и Казахстан?

На самом деле с российским животноводством я познакомился еще в 2010 году. Тогда я был своего рода засланным казачком — журналистом в группе ковбоев, которые привезли стадо из 1450 Абердин-ангусов черной масти (порода крупного рогатого скота — Nat-geo.ru) из Монтаны в Россию. Всю зиму, весну и лето мы работали, помогая животным адаптироваться к российскому климату. Параллельно мы тренировали жителей местной деревни, обучая их азам ковбойского мастерства. Впоследствии я написал об этом трехсерийный цикл для Western Horseman, главного тематического журнала о ковбоях, их культуре и стиле жизни.

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