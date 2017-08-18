Коров окружать: как появилось родео
На вопрос, в какой стране зародилась ковбойская культура и появилось родео, большинство ответит: в Америке. И они будут правы. Однако у смельчаков в шляпах и сапогах со шпорами с Дикого Запада, знакомых каждому по классическим и спагетти-вестернам, были испанские предшественники — vaqueros.
Эти пастухи работали на владельцев крупных асьенд (поместий), которые занимались пастбищным скотоводством. Из-за того, что на Иберийском полуострове сухой климат и скудная растительность, коров приходилось пасти на очень больших территориях. Контролировать такие площади пешком человеку сложно, поэтому испанские пастухи передвигались верхом на лошадях. Традиции коневодства в Испании восходят к периоду мавританского господства: искусство хинете, использование более коротких стремян, шпор, уздечки или хакаморы (приспособление, позволяющее управлять лошадью без удил).
Добравшись до Нового Света, испанцы стали заниматься пастбищным скотоводством на территории современной Мексики, юго-западных штатов США и Флориды, а первыми пастухами были индейцы. Испанцы завезли коров, кур, свиней и лошадей, которых на тот момент в Америке не было (они вымерли во время Ледникового периода).
Само слово cowboy — калька с vaquero (vaca — корова на испанском). В 1820-х годах переселенцы из Англии столкнулись с vaqueros в Техасе и переняли у них основные навыки, необходимые в мясном скотоводстве: использование лассо, шпор и железных тавро для клеймения животных. Тогда скотоводство было лишь небольшой частью экономики Техаса. Развитие прибыльного рынка говядины в северных городах началось после Гражданской войны (1861−1865 гг.), что побудило многих техасцев пойти в скотоводство. В течение десятилетия новая индустрия в сельском хозяйстве распространилась из Техаса в Канаду (на север) и к Скалистым горам.
На стадо в 2500 голов требовалось 8−12 ковбоев. Они клеймили животных, следили за стадом в течение года и перегоняли животных из скотоводческих районов до ближайших железнодорожных станций для продажи.
В свободное время ковбои устраивали соревнования: например, кто быстрее заарканит корову или бычка. Благодаря ним и появилось родео (от испанского rodear — окружать). Те навыки, которые ковбои демонстрировали во время состязаний, были нужны им в ежедневной работе. Так, умение хорошо обращаться с лассо позволяло, например, поймать полудикого быка, который иначе просто не подпустит к себе человека, чтобы впоследствии осмотреть животное и вылечить его при необходимости.
Несколько городов до сих пор ведут споры о том, где впервые состоялось родео. В Шайенне (Вайоминг) соревнования прошли в 1872 году, в Уинфилде (Канзас) — в 1882 году, а в Пекосе (Техас) — в 1883 году. Однако это были скорее показательные выступления, которые мало напоминают современные шоу.
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
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Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540
Соревнования, ставшие впоследствии ежегодными, были проведены 4 июля 1888 года в Прескотте (Аризона). Организованные городским комитетом, они напоминали современное спортивное мероприятие с анонсирующими рекламными вывесками, платным входом для зрителей и призами для победителей. К 1910 году родео получило официальный статус, и в первой половине XX века это был единственный вид спорта, доступный для всех социальных групп общества: латиноамериканцев, афроамериканцев, индейцев и женщин, — и это во времена, когда процветали расизм и гендерная дискриминация.
Благодаря родео удалось прославиться Биллу Пикетту, ковбою, в чьих жилах текла кровь индейцев и чернокожих рабов. Он был первым, кто использовал технику, позволяющую повалить быка («буллдоггинг»). Во время выступления Пикетт хватал животное за рога или шею, впивался зубами в губу быка и валил его на землю. Его карьера начиналась с поездок на ярмарки, где он выступал, демонстрируя свое мастерство в верховой езде и владении лассо. В 1900 году им заинтересовался предприниматель Ли Мур, который стал его спонсором и, как бы сегодня сказали, продюсером. В 1905 году Пикетт заключил контракт с компанией 101 Wild West Shows и стал выступать по всей стране. В 1921 году он даже снялся в фильмах о ковбоях. Погиб Билл Пикетт в 1932 году, пытаясь оседлать дикого мустанга. В 1971 году он был посмертно включен в Национальный зал славы родео.
Сегодня родео состоит из разных дисциплин: искусство владения лассо, скачки на быках и лошадях, борьба с быком («буллдоггинг»). В Америке соревнования проводятся «Ассоциацией профессионалов родео». Финальные состязания проходят в Лас-Вегасе.
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Соревнования русских ковбоев проходят в Брянской области с 2014 года. Четвертое родео, организованное компанией «Мираторг», состоится 9 сентября 2017 года. Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.