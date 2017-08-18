Русское родео

Коров окружать: как появилось родео

В преддверии «Русского Родео», которое пройдет 9 сентября в Брянской области, Nat-geo.ru и «Мираторг» рассказывают, откуда берут свое начало ковбойские традиции.
Партнерский материал
18 августа 2017 в 18:02
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  • Коров окружать: как появилось родео
    Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540

На вопрос, в какой стране зародилась ковбойская культура и появилось родео, большинство ответит: в Америке. И они будут правы. Однако у смельчаков в шляпах и сапогах со шпорами с Дикого Запада, знакомых каждому по классическим и спагетти-вестернам, были испанские предшественники — vaqueros.

Эти пастухи работали на владельцев крупных асьенд (поместий), которые занимались пастбищным скотоводством. Из-за того, что на Иберийском полуострове сухой климат и скудная растительность, коров приходилось пасти на очень больших территориях. Контролировать такие площади пешком человеку сложно, поэтому испанские пастухи передвигались верхом на лошадях. Традиции коневодства в Испании восходят к периоду мавританского господства: искусство хинете, использование более коротких стремян, шпор, уздечки или хакаморы (приспособление, позволяющее управлять лошадью без удил).

Добравшись до Нового Света, испанцы стали заниматься пастбищным скотоводством на территории современной Мексики, юго-западных штатов США и Флориды, а первыми пастухами были индейцы. Испанцы завезли коров, кур, свиней и лошадей, которых на тот момент в Америке не было (они вымерли во время Ледникового периода).

  • Коров окружать: как появилось родео
    Фото: Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540

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