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Осенью Китабо-Орон выглядит изысканно: два левых потока воды узкими лентами стекают по каменному ложу, сливаясь в небольшую чашу, чтобы уже внизу в котле соединиться с правой отвесной струей. Фото: Сергей Горшков
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С приходом холодов Китабо-Орон замерзает, образуя неповторимые узоры. Чтобы сделать этот снимок, я специально прилетел в октябре, когда температура опустилась до -30ºС. Фото: Сергей Горшков
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Максимальный сброс воды у водопада Китабо-Орон, как и повсеместно на плато Путорана, — в конце июня. Фото: Сергей Горшков
Плато Путорана: падение с высоты
Благодаря уникальному ступенчатому рельефу плато Путорана занимает первое место среди всех российских регионов по количеству водопадов. Их здесь тысячи, и все разные: одни срываются с вершин плато, другие перегораживают русла рек, третьи прячутся в каньонах. И хотя на одной из рек плато, Канде, находится самый высокий из всех измеренных в России (с прямым падением воды 108 метров), в целом водопады Путораны, можно сказать, приземисты — обычно от 10 до 50 метров.
Китабо-Орон на реке Иркингда не относится к рекордсменам. Его высота — весьма скромные 27 метров. Но он настолько масштабен, что поначалу даже непонятно, способна ли фотография в принципе передать неукротимую энергию обрушивающейся воды. Как и большинство путоранских водопадов, Китабо-Орон непостоянен. В середине июня он «работает» на полную мощность, и шум такой, что не слышно собеседника, стоящего рядом, а низвергающиеся воды окутывают все вокруг пеленой брызг. Но стоит подняться ветру, как с края обрыва водопад открывается во всей своей невероятной красе. Позже, в конце лета и к осени, его силы слабеют, а воды разделяются на два потока (отвесный и двухкаскадный), чтобы внизу вновь сойтись в гигантском грохочущем котле. Но век воды в этих краях недолог: уже в октябре струи замерзают.
Путоранский государственный заповедник площадью почти 2 миллиона гектаров был создан в 1988 году, основной охранный вид — снежный баран. В 2010-м территория плато Путорана получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Иркингдинский водопад позволяет разглядывать себя с разных ракурсов: можно подойти вплотную к падающей струе, отойти на противоположную сторону, а если вода низкая, то и спуститься вниз — туда, где бурлит за тысячелетия высверленный потоками бассейн (такие похожие на котловины углубления, проделанные водой, геологи поэтично называют «исполиновыми котлами»).
Но лучше всего любоваться Иркингдой не с берега и не с обрыва, а с высоты. Из Норильска сюда можно добраться на вертолете за час с небольшим. Какой сезон выбрать для поездки? Середина июня — время большой воды, когда водопад полон первобытной неукротимой энергии. Но, если приехать сюда в конце апреля, можно увидеть сказочную стену льда: каждый год она разная по размерам и рисунку. По фактуре и красоте струй хорош сентябрь (про буйство красок и говорить нечего — тут первый месяц осени безусловный фаворит). Ну а начало октября — это просто волшебство. Такое выпадает увидеть считаным единицам: при морозе минус 30 вода, падая, на глазах превращается в сосульки самых невероятных форм и размеров!
Начало октября — моя любимая пора для посещения водопада. Правда, тут важно успеть в короткий промежуток времени, пока Китабо-Орон не замерз совсем.
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