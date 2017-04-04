  • Плато Путорана: падение с высоты
    Осенью Китабо-Орон выглядит изысканно: два левых потока воды узкими лентами стекают по каменному ложу, сливаясь в небольшую чашу, чтобы уже внизу в котле соединиться с правой отвесной струей. Фото: Сергей Горшков
  • Плато Путорана: падение с высоты
    С приходом холодов Китабо-Орон замерзает, образуя неповторимые узоры. Чтобы сделать этот снимок, я специально прилетел в октябре, когда температура опустилась до -30ºС. Фото: Сергей Горшков
  • Плато Путорана: падение с высоты
    Максимальный сброс воды у водопада Китабо-Орон, как и повсеместно на плато Путорана, — в конце июня. Фото: Сергей Горшков
100 лет заповедной России

Плато Путорана: падение с высоты

В одну реку, как известно, нельзя войти дважды. Что уж говорить про куда менее постоянные водопады. Фотограф Сергей Горшков несколько сезонов изучал нрав одного из них на плато Путорана.
Текст и фото: Сергей Горшков
4 апреля 2017 в 17:03
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Благодаря уникальному ступенчатому рельефу плато Путорана занимает первое место среди всех российских регионов по количеству водопадов. Их здесь тысячи, и все разные: одни срываются с вершин плато, другие перегораживают русла рек, третьи прячутся в каньонах. И хотя на одной из рек плато, Канде, находится самый высокий из всех измеренных в России (с прямым падением воды 108 метров), в целом водопады Путораны, можно сказать, приземисты — обычно от 10 до 50 метров.

  • Плато Путорана: падение с высоты
    Фото: Сергей Горшков
Плато Путорана — мир нетронутой природы, укрывшейся от цивилизации за стенами глубоких каньонов. Водопад Китабо-Орон расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника.

Китабо-Орон на реке Иркингда не относится к рекордсменам. Его высота — весьма скромные 27 метров. Но он настолько масштабен, что поначалу даже непонятно, способна ли фотография в принципе передать неукротимую энергию обрушивающейся воды. Как и большинство путоранских водопадов, Китабо-Орон непостоянен. В середине июня он «работает» на полную мощность, и шум такой, что не слышно собеседника, стоящего рядом, а низвергающиеся воды окутывают все вокруг пеленой брызг. Но стоит подняться ветру, как с края обрыва водопад открывается во всей своей невероятной красе. Позже, в конце лета и к осени, его силы слабеют, а воды разделяются на два потока (отвесный и двухкаскадный), чтобы внизу вновь сойтись в гигантском грохочущем котле. Но век воды в этих краях недолог: уже в октябре струи замерзают.

Путоранский государственный заповедник площадью почти 2 миллиона гектаров был создан в 1988 году, основной охранный вид — снежный баран. В 2010-м территория плато Путорана получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№163, апрель 2017).
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