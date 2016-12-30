  • Другой Кремль
    Уникальные часы — детище шотландца Христофора Галовея. «У наших часов стрелка движется по направлению к цифре, в России же наоборот — цифры движутся по направлению к стрелке», — писал врач Алексея Михайловича англичанин Сэмюэл Коллинз. В 1705 году Петр I заменил часы голландскими. Фреску с ликом Спасителя считали уничтоженной в 1930-е, но в 2010 году ее удалось раскрыть, убрав слои штукатурки. Иллюстрации: Алексей Калинчиков
  • Другой Кремль
    Утреннее солнце освещает два ряда кремлевских стен в начале XVIII века. Создается впечатление, что на Спасской башне два циферблата. Это не так: в верхнем четверике, там, где через 150 лет установят нынешние куранты, красуется диск со знаками зодиака. На переднем плане слева — Петровская башня, увенчанная луковкой: здесь, в башне, располагалась шатровая церковь Петра Митрополита. Иллюстрации: Алексей Калинчиков
  • Другой Кремль
    В 1800 году в центре Кремля, как в «Московском дворике» Поленова, — трава и тропинки. Сегодня это место не узнать, хотя уцелели и Теремной дворец (слева), и многоглавый Верхоспасский собор, и величественный Успенский (его купола выглядывают из-за крыши старого Кремлевского дворца). Строгий собор Спаса Преображения на Бору (на переднем плане) снесен в 1933 году. Иллюстрации: Алексей Калинчиков
Россия

Другой Кремль

Графические реконструкции позволяют увидеть Москву глазами путешественника во времени.
Антон Размахнин
30 декабря 2016 в 20:57
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На экране компьютера старая акварель. Большая площадь полна народа: нарядные дамы, приказчики, разносчики, монахи, нищие… Чугунные столбики с масляными фонарями, карета — по многим признакам конец XVIII или самое начало XIX века. Я пытаюсь угадать, какой московский вид изображен на картине, и не могу.

Слева и справа площадь окружена колоннадой с арками — похоже на торговые ряды. За ними виднеются крепостные башни, еще две замыкают перспективу. Эти две подозрительно напоминают московские Иверские ворота. Но если это Иверские, то передо мной либо Манежная площадь — тогда откуда эта аркада торговых рядов, в Охотном таких вроде никогда не было? — либо…

«Ну-ка, а если вот так?» — человек за компьютером, худощавый мужчина лет 35, щелкает мышью, и я вижу ту же аркаду с другого ракурса, как бы с высоты птичьего полета. Здесь вопросов уже не возникает: на картинке с фотографической четкостью прорисованы Спасская башня и Василий Блаженный. Да, это Красная площадь — с совершенно непривычными торговыми рядами у самой Кремлевской стены, с белыми стенами и башнями Кремля, без привычного шатра над Никольской!

Алексей Калинчиков профессионально занимается 3D-графикой для кинематографа, а в свободное время создает трехмерные реконструкции Кремля и выкладывает на своем сайте. Пока для посетителей сайта mos-kreml.ru доступны изображения двух эпох — по состоянию на 1700-й и 1800-й годы. Реконструкция торговых рядов — из 1800 года, а озадачившая меня акварель — один из источников, которыми пользуется в работе Алексей. Жерар Делабарт написал ее в 1795 году по заказу будущего императора Павла I.

  • Другой Кремль
    Рассвет над Москвой-рекой в 1700 году. Огромный белый Запасной дворец Бориса Годунова простоит еще 70 лет и будет снесен при Екатерине II. Тогда же разберут комплекс зданий Новых приказов справа. Через 147 лет Николай I распорядится снести церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору (она слева, прислонилась к Запасному дворцу).
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№159, декабрь 2016).
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