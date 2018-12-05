Судьба липецких усадеб
Все глуше звучат старые легенды
На берегу реки Воргол, в самом маленьком заповеднике в мире «Галичья гора», включенном в Книгу рекордов Гиннеса, устроился некогда величественный усадебных комплекс елецких купцов Талдыкиных, площадью 1408 кв. метров. Построенный в XIX веке комплекс известен прежде всего своим необычным расположением – усадьба во главе с мельницей из красного кирпича спряталась среди Воргольских скал, величина которых достигает 25 метров, и степей с уникальными растениями доледниковой эпохи. Затерянная на просторах русской Швейцарии усадьба знаменита не только своими архитектурными особенностями, но и непростой судьбой, о которой сложено немало легенд.
Одна из самых мистических историй связана со смертью хозяев усадьбы. Купцы Талдыкины были известны не только как успешные предприниматели, но и как радушные хозяева. По легенде завистники жестоко расправились с Талдыкиными и разграбили усадьбу. На самом делевсе было гораздо прозаичнее: хозяева усадьбы умерли своей смертью в 1863 году, после чего поместье перешло в руки наследников и в 1913 году было продано бывшему приказчику Талдыкина В.П Хамову.
После революции усадьба была частично разрушена, а пожар во время Второй Мировой Войны уничтожил основные постройки и мельницу. После войны комплекс был отстроен заново и превращен в дом отдыха и водолечебницу. Теперь усадьба заброшена и от ее былой роскоши остались лишь легенды и остовы опустевших зданий.
«Темные аллеи», которые мы потеряли
Следующая остановка в путешествии по старинным усадьбам – Шаталовка. Усадьба расположилась недалеко от Ельца на берегу реки Сосны. Готические постройки Шаталовки спрятались в тени леса, когда-то вдохновившего Бунина на создание сборника рассказов «Темные аллеи». Усадьба была куплена министром внутренних дел России Алексеем Хвостовым в начале XX века у помещика Шаталова. После Великой Отечественной Войны на территории Шаталовки открыли туберкулезный диспансер, а к концу века усадьба опустела.
Былой романтический облик Шаталовки угадывается в ее разноцветных оконных витражах и резных дверях. Помимо основного здания на территории усадьбы сохранились хозяйственные постройки, грот и каретный сарай. Статус памятника архитектуры регионального значения не спасает усадьбу от разрушения и Шаталовка постепенно теряет свой поэтичный облик.
Счастливая судьба
В паре километров от постепенно исчезающей Шаталовки – Скорняково-Архангельское. Это редкий пример удачно восстановленной усадьбы. В начале XIX века она принадлежала представителю древнего боярского рода Николаю Муравьеву-Карскому, в советские времена была разрушена, а в 2000-е годы реконструирована предпринимателем Алексеем Шкрапкиным.
Восстановление усадьбы началось с реставрации храма Михаила Архангела, в кладовой которого в XIX веке была найдена переписка Екатерины Великой с ее первым фаворитом – фельдмаршалом графом Захаром Чернышевым. Сейчас реставрация продолжается, и усадебные постройки приспосабливаются под современные нужды: здание бывшей ткацкой фабрики перестроено в ресторан русско-французской кухни, а бывшие конюшни Муравьева превращаются в гостиничный комплекс. Скорняково-Архангельское переродилось заново, превратившись в культурно-исторический центр, в котором побывало более 40 тысяч туристов за последний год.
Следующая остановка в путешествии по старинным усадьбам — Шаталовка. Усадьба расположилась недалеко от Ельца на берегу реки Сосны. Готические постройки Шаталовки спрятались в тени леса, когда-то вдохновившего Бунина на создание сборника рассказов «Темные аллеи». Усадьба была куплена министром внутренних дел России Алексеем Хвостовым в начале XX века у помещика Шаталова. После Великой Отечественной Войны на территории Шаталовки открыли туберкулезный диспансер, а к концу века усадьба опустела.
Былой романтический облик Шаталовки угадывается в ее разноцветных оконных витражах и резных дверях. Помимо основного здания на территории усадьбы сохранились хозяйственные постройки, грот и каретный сарай. Статус памятника архитектуры регионального значения не спасает усадьбу от разрушения и Шаталовка постепенно теряет свой поэтичный облик.
Счастливая судьба
В паре километров от постепенно исчезающей Шаталовки — Скорняково-Архангельское. Это редкий пример удачно восстановленной усадьбы. В начале XIX века она принадлежала представителю древнего боярского рода Николаю Муравьеву-Карскому, в советские времена была разрушена, а в 2000-е годы реконструирована предпринимателем Алексеем Шкрапкиным.
Восстановление усадьбы началось с реставрации храма Михаила Архангела, в кладовой которого в XIX веке была найдена переписка Екатерины Великой с ее первым фаворитом — фельдмаршалом графом Захаром Чернышевым. Сейчас реставрация продолжается, и усадебные постройки приспосабливаются под современные нужды: здание бывшей ткацкой фабрики перестроено в ресторан русско-французской кухни, а бывшие конюшни Муравьева превращаются в гостиничный комплекс. Скорняково-Архангельское переродилось заново, превратившись в культурно-исторический центр, в котором побывало более 40 тысяч туристов за последний год.