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Россия

Русский Север в короткометражке от УАЗ

Настоящая русская жизнь.
УАЗ
28 ноября 2018 в 19:00
  • Русский Север в короткометражке от УАЗ
    Фото: УАЗ
Полное единение с дикой природой, экстремальные условия жизни, суровость бытия. Это лишь малая часть легендарного Русского Севера. Здесь, в условиях разнообразного ландшафта, девственной природы, холодных морей и Северного ледовитого океана столетиями формировалась уникальная русская культура в широком смысле этого слова.

Сегодня северные пейзажи потрясающей красоты олицетворяют собой зеркало настоящей русской души. Это наследие для нас сохранили царь Пётр I, проложивший путь в Европу через Балтийское море, и старообрядцы, которые пронесли сквозь время исконно русскую культуру.

Жизнь в таком регионе не могла не сказаться на внутреннем мире людей. Кому-то жители Русского Севера покажутся угрюмыми, чуть грубоватыми, но это впечатление обманчиво. Суровость окружающего мира отразилась в их твёрдом прямолинейном характере. Они говорят то, что думают, и подобная искренность, которой в современных людях всё меньше, заслуживает уважения. Как и их преданность своим принципам и умение по-настоящему дружить. На века.

Понятие Русского Севера нельзя дробить на составляющие. При личном знакомстве с заповедником истинной русскости нужно уделить внимание всему – пленительной своей брутальностью природе, уникальному культурному наследию и тем, кто его для будущих поколений сберёг.

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