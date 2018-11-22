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Истра: все грани Нового
В Московской области есть редкое по красоте место, где прошлое встречается с будущим. В городе Истра находится сразу нескольких памятников архитектуры и искусства, способных поразить самого искушенного путешественника.
National Geographic Traveler
22 ноября 2018 в 16:48
История музея начинается в 1920 году. С момента основания музей был единственным хранителем исторического и архитектурного наследия Ново-Иерусалимского монастыря. Однако богатейшие коллекции собирались и из других источников: усадеб, церквей, археологических и этнографических экспедиций. В начале Великой Отечественной войны часть музейного собрания удалось эвакуировать в Алма-Ату, но большинство экспонатов было утрачено за две недели немецкой оккупации. Восстанавливать Новый Иерусалим пришлось буквально из руин.
В настоящее время собрание музея насчитывает более 180 тысяч экспонатов. В их числе – археологические и этнографические находки, документы, рукописи, оружие, иконы и картины разных эпох. В собрание входят и уникальные реликвии, связанные с историей монастыря и его основателем – Патриархом Никоном.
Здесь проходят масштабные выставки всемирно известных художников, а рядом с историческими экспонатами отлично уживаются технологии будущего – digital-пространство с видеоинсталляциями, мультимедийные стендами и интерактивными столами.
КАК ДОБРАТЬСЯ
На автомобиле около 60 км по Волоколамскому или Рижскому шоссе. На электричке – от Рижского или Курского вокзала или от станции «Тушино» на электричке или автобусе до станции «Истра» или «Новоиерусалимская».
Официальный сайт музея