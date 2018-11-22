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Истра: все грани Нового

В Московской области есть редкое по красоте место, где прошлое встречается с будущим. В городе Истра находится сразу нескольких памятников архитектуры и искусства, способных поразить самого искушенного путешественника.
National Geographic Traveler
22 ноября 2018 в 16:48
  • Истра: все грани Нового
    Фото: ГБУК МО «Музей «Новый Иерусалим»
Русская Палестина – это настоящее место силы: сияющие золотом купола Воскресенского Новоиерусалимского монастыря XVII века в окружении древних стен и чарующих просторов полей. Красота здешней природы вдохновляла Чехова и Левитана. Расположенный недалеко от монастыря современный музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» – это великолепный пример архитектурной эклектики. Футуристичное здание музея, спроектированное Валерием Лукомским в духе «зеленой архитектуры» и открытое в 2014 году, мягко вписалось в монастырские валы.

История музея начинается в 1920 году. С момента основания музей был единственным хранителем исторического и архитектурного наследия Ново-Иерусалимского монастыря. Однако богатейшие коллекции собирались и из других источников: усадеб, церквей, археологических и этнографических экспедиций. В начале Великой Отечественной войны часть музейного собрания удалось эвакуировать в Алма-Ату, но большинство экспонатов было утрачено за две недели немецкой оккупации. Восстанавливать Новый Иерусалим пришлось буквально из руин.

В настоящее время собрание музея насчитывает более 180 тысяч экспонатов. В их числе – археологические и этнографические находки, документы, рукописи, оружие, иконы и картины разных эпох. В собрание входят и уникальные реликвии, связанные с историей монастыря и его основателем – Патриархом Никоном.

Здесь проходят масштабные выставки всемирно известных художников, а рядом с историческими экспонатами отлично уживаются технологии будущего – digital-пространство с видеоинсталляциями, мультимедийные стендами и интерактивными столами.

КАК ДОБРАТЬСЯ 
На автомобиле около 60 км по Волоколамскому или Рижскому шоссе. На электричке – от Рижского или Курского вокзала или от станции «Тушино» на электричке или автобусе до станции «Истра» или «Новоиерусалимская».

Официальный сайт музея

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